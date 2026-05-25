El turismo por el 25 de Mayo generó un impacto de $340.000 millones

El fin de semana largo por el 25 de Mayo volvió a mostrar un importante movimiento turístico en distintos puntos de la Argentina. De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), unas 1.440.120 personas viajaron por el país durante el feriado, generando un gasto total estimado en $339.880 millones en rubros vinculados a gastronomía, alojamiento, transporte y recreación.

El reporte señaló que el feriado estuvo atravesado por una amplia agenda de actividades patrias, eventos culturales, festivales populares y propuestas gastronómicas, elementos que impulsaron la circulación turística en numerosos destinos del país. Desde la entidad remarcaron además que se trató del tercer fin de semana más importante de los cinco registrados en lo que va del año.

Uno de los datos destacados del informe fue el crecimiento de la cantidad de viajeros respecto del último antecedente comparable, correspondiente al año 2023. Aunque en esta oportunidad el fin de semana tuvo una duración menor —tres días frente a cuatro—, la cantidad de turistas creció un 9,1% en relación con aquel período.

El gasto promedio y la estadía de los turistas

El informe elaborado por CAME precisó que la estadía promedio durante este fin de semana largo fue de 2,1 noches, mientras que el gasto promedio diario por turista alcanzó los $112.385.

Según el relevamiento, ese monto representa un incremento real del 18% respecto a la misma fecha de 2023, situación que desde la entidad vincularon, en parte, con una mayor incidencia de los costos de transporte.

A pesar de la suba en la cantidad de personas que viajaron y del incremento en el gasto diario promedio, el gasto total registrado durante el fin de semana resultó un 9,9% menor al de 2023. Desde CAME explicaron que esa diferencia se relaciona principalmente con la menor duración del feriado.

Fiestas populares, cultura y deporte

El análisis del movimiento turístico permitió observar que, además de los destinos tradicionales, gran parte del dinamismo estuvo asociado a eventos culturales, celebraciones populares y actividades deportivas organizadas en distintos puntos del país. Entre las provincias más destacadas apareció Córdoba, donde la capital provincial registró una ocupación hotelera del 92%. El movimiento estuvo impulsado por la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, además de festivales y recitales masivos.

En Santa Fe también se registró un importante flujo turístico. Según el informe, la provincia recibió 83.000 visitantes, generando un impacto económico de $19 mil millones. En este caso, los principales motores fueron los shows de Abel Pintos, Ciro y los Persas, además de partidos correspondientes a la Copa Argentina.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires celebró el 90° aniversario del Obelisco con una intensa agenda cultural y espectáculos de mapping, alcanzando una ocupación hotelera del 70% durante el fin de semana.

Crecen las escapadas cortas y el turismo regional

El reporte de CAME también identificó una tendencia creciente vinculada a las escapadas breves y al fortalecimiento del turismo regional y nacional. De acuerdo con los datos relevados:

Las búsquedas para viajar dentro del país aumentaron un 47% respecto al mes anterior.

respecto al mes anterior. El interés por los viajes internacionales mostró una caída.

Los turistas priorizaron opciones más accesibles y cercanas.

En ese contexto, las condiciones climáticas jugaron un papel favorable. El informe indicó que las jornadas frescas pero estables permitieron sostener actividades al aire libre y mantener un flujo constante en destinos vinculados a la naturaleza. Entre los lugares mencionados se destacaron:

Puerto Iguazú.

Bariloche.

Esteros del Iberá.

Valles Calchaquíes.

Todos ellos mantuvieron actividad sostenida durante los tres días del feriado.

El balance acumulado del año

El movimiento turístico registrado durante el 25 de Mayo se suma a un año que, según CAME, viene mostrando un crecimiento sostenido en los fines de semana largos. La entidad detalló que en los cinco fines de semana largos transcurridos durante 2026 ya viajaron 9.380.840 turistas, quienes realizaron un gasto total de $2.621.963 millones.

Frente a los mismos períodos de 2025, la cantidad de turistas creció un 27,7%, mientras que el gasto aumentó un 45,9%.

El rol del transporte aéreo

Otro de los aspectos destacados en el informe fue el movimiento registrado por Aerolíneas Argentinas durante el feriado. Según los datos difundidos:

La compañía transportó más de 147 mil pasajeros .

. Más de 115 mil viajes correspondieron a destinos dentro del país.

correspondieron a destinos dentro del país. El viernes 22 de mayo fue la jornada de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día.

Desde el relevamiento señalaron que el flujo estuvo principalmente impulsado por las escapadas cortas y por la elección de destinos nacionales tradicionales, en línea con la tendencia observada en el resto del movimiento turístico del fin de semana largo.