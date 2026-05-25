Finde largo en Catamarca: el impacto económico superó los $1.677 millones

Catamarca registró un interesante movimiento turístico durante el fin de semana largo correspondiente a los días 23, 24 y 25 de mayo, alcanzando una ocupación hotelera promedio del 52% en todo el territorio provincial.

De acuerdo con los datos relevados por la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, arribaron a la provincia un total de 7.970 visitantes, quienes permanecieron en promedio tres noches y generaron un impacto económico estimado en 1.677 millones de pesos.

El movimiento económico alcanzó a distintos sectores vinculados a la actividad turística y se distribuyó en toda la cadena de valor integrada por alojamientos, gastronomía, comercios y servicios relacionados con el turismo. Los resultados reflejaron además un importante flujo de visitantes hacia distintos destinos provinciales en un contexto marcado por actividades deportivas, propuestas culturales y turismo de naturaleza.

El Fiambalá Desert Trail como principal atractivo

Uno de los principales motores turísticos del fin de semana fue el Fiambalá Desert Trail, la competencia internacional de trail running que volvió a desarrollarse en Fiambalá. El evento convocó a corredores, equipos técnicos y acompañantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior, generando un fuerte impacto en la ocupación hotelera y en la actividad económica del oeste catamarqueño.

La competencia volvió a posicionar a Fiambalá y al departamento Tinogasta como uno de los principales epicentros del turismo aventura en Sudamérica. La combinación entre deporte, naturaleza y paisajes característicos del oeste provincial fue uno de los aspectos destacados del evento, que nuevamente atrajo visitantes nacionales e internacionales.

La presencia masiva de participantes y acompañantes permitió además alcanzar niveles elevados de ocupación hotelera en Fiambalá y Tinogasta durante las jornadas del fin de semana largo.

Naturaleza, aventura y experiencias culturales

El movimiento turístico registrado durante estos días tuvo especial impacto en destinos vinculados al turismo de naturaleza, aventura y experiencias culturales.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte señalaron que la actividad se reflejó principalmente en alojamientos turísticos, gastronomía, comercios regionales y actividades recreativas y culturales. La circulación de visitantes favoreció además el desarrollo de las economías locales en distintos puntos de la provincia, especialmente en aquellos destinos que cuentan con propuestas vinculadas al turismo activo y de experiencias.

La diversidad de atractivos turísticos permitió que distintos sectores de la actividad económica provincial se vieran beneficiados por el flujo de visitantes registrado durante el fin de semana largo.

El impacto económico de la actividad

Los datos relevados por la Dirección de Calidad Turística indicaron que los casi ocho mil visitantes generaron un impacto económico estimado en 1.677 millones de pesos.

El promedio de estadía de tres noches contribuyó a fortalecer el consumo en distintos rubros relacionados con la actividad turística y permitió sostener niveles de ocupación hotelera considerados importantes para el período. El movimiento económico derivado del turismo alcanzó tanto a los grandes centros turísticos como a prestadores de servicios, comercios y emprendimientos vinculados al sector.

En ese contexto, el fin de semana largo volvió a confirmar la relevancia del turismo como una de las actividades con capacidad de movilizar diferentes áreas de la economía provincial.

Eventos y escapadas

Desde la Secretaría de Gestión Turística destacaron que los resultados obtenidos durante el fin de semana largo contribuyen a consolidar el posicionamiento de Catamarca como un destino elegido para escapadas turísticas y eventos de gran convocatoria.

El organismo remarcó además la importancia que tienen este tipo de actividades para fortalecer el desarrollo económico regional y promover el crecimiento de las economías locales. El Fiambalá Desert Trail volvió a aparecer como uno de los ejemplos más representativos de ese esquema, al combinar deporte, turismo y promoción territorial en una propuesta de alcance internacional.

En paralelo, la circulación de visitantes por distintos destinos provinciales permitió dinamizar actividades vinculadas al turismo gastronómico, cultural y de naturaleza.