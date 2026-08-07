Alerta: la inflación en CABA se aceleró al 2,9% en julio

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9% en julio, de acuerdo con el dato oficial difundido este viernes por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El resultado marcó una aceleración de 1,1 punto porcentual respecto del registro del mes anterior, cuando el indicador había sido de 1,8%.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumuló un incremento de 19,4% desde enero, mientras que la variación de los últimos doce meses llegó a 33,2%.

El informe oficial también identificó cuáles fueron los sectores que impulsaron con mayor fuerza la suba de precios durante julio, tanto por el nivel de incremento registrado como por su incidencia dentro del índice general.

Los rubros que lideraron los aumentos

Entre las divisiones que registraron las mayores variaciones mensuales se destacó Recreación y cultura, que aumentó 5,8% como consecuencia de las subas registradas en los valores de los paquetes turísticos durante las vacaciones de invierno.

En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un incremento de 5,3% y una incidencia de 0,59 puntos porcentuales sobre el nivel general de inflación. Según el informe, el aumento respondió a las subas registradas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos.

El tercer rubro con mayor incremento fue Transporte, que mostró una variación de 3,1% y aportó 0,35 puntos porcentuales al IPC porteño. El comportamiento del sector estuvo explicado por los ajustes aplicados en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo.

Los sectores con mayor incidencia

Más allá de las mayores variaciones porcentuales, el informe señaló que las divisiones con mayor incidencia sobre el nivel general de inflación durante julio fueron Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura.

En conjunto, estos cinco rubros explicaron 2,11 puntos porcentuales del incremento mensual registrado por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el aumento promedio fue de 2,7%. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en los alquileres y por los ajustes en las tarifas de electricidad.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de 1,9%, aportando 0,33 puntos porcentuales al índice mensual. En el interior de esta división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres, cuyos precios aumentaron 9% durante julio. También incidieron las subas registradas en los lácteos, que aumentaron 2,2%.

Comportamiento de bienes y servicios

El informe elaborado por el IDECBA también detalló el comportamiento de bienes y servicios durante el séptimo mes del año. Los bienes registraron un incremento de 1,4% en julio y alcanzaron una variación interanual de 28,3%.

En tanto, los servicios mostraron una suba de 3,8% durante el mes y acumularon un incremento de 36,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

La expectativa por el dato nacional

Tras conocerse el indicador correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, la atención se concentra ahora en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional.

El INDEC difundirá el dato de inflación correspondiente a julio el próximo jueves 13 de agosto, a las 16.00. De acuerdo con las proyecciones mencionadas, tanto el Gobierno como los analistas privados esperan que la variación mensual del séptimo mes del año se ubique en torno al 2%.

El antecedente inmediato indica que en junio los precios aumentaron 1,9%, acumulando una suba de 16,8% durante el primer semestre del año, mientras que la variación interanual alcanzó 33,5%.