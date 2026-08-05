Las reservas del Banco Central tocaron un nuevo máximo en siete años

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) subieron y superaron los US$ 50.000 millones.

Tras haber registrado un alza de US$ 417 millones diarios, las reservas internacionales cerraron en US$ 50.059 millones.

Es la primera vez que las reservas del BCRA superaron los US$ 50.000 millones bajo la gestión de Javier Milei.

A su vez, las mismas tocaron un nivel que no se veía desde hace siete años. Para consignar un número igual o superior hay que remontarse a septiembre de 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri, cuando se ubicaron en US$ 50.085 millones.

Según explican desde la autoridad monetaria, el alza estuvo influenciada por la suba de las cotizaciones de los activos; en particular, el oro registró un incremento cercano al 4% y cotiza a US$ 4.308 por onza.

En cuanto al volumen de compra diario, el BCRA se mantuvo moderado y solamente compró US$ 8 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario adquirió US$ 13.381 en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

El BCRA viene de haber cortado una racha de 135 días consecutivos en la que adquirió dólares. La alta demanda de dólares del sector energético limitó la capacidad de la entidad para seguir acumulando reservas.

La continuidad de las compras surgió luego de que se conociera la renovación del swap de monedas con China, el cual mantiene un acuerdo por US$ 19.000 millones.

"A diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de 3 a 5 años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta", sostuvo la autoridad en un comunicado.

El dólar se mantiene al alza

El dólar se mantiene en agosto con una tendencia alcista, ya que en el segmento minorista cotizó a $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA alcanzó los $1.519,65.

El tipo de cambio mayorista avanzó por tercera rueda consecutiva, aunque se sostiene por debajo de la barrera de los $1.500.

El mercado empezó a anticipar una mayor demanda de cobertura cambiaria de cara al segundo semestre. Los analistas estiman que, durante el octavo mes, podría presentarse un escenario más desafiante para el mercado cambiario, como consecuencia de un menor ingreso estacional de divisas -provenientes del agro- y una mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores.