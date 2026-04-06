Alerta jubilados: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la modalidad de aplicación del bono de refuerzo correspondiente a abril de 2026, introduciendo cambios que modifican de manera significativa el universo de beneficiarios. La medida establece un criterio más restrictivo que deja fuera del beneficio a un segmento de jubilados y pensionados, en línea con el objetivo oficial de focalizar la asistencia en los ingresos más bajos.

Según el esquema vigente, el punto de corte se ubica en los $439.600,88 de haberes mensuales. Aquellos que superen ese monto quedarán automáticamente excluidos del cobro del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que hasta ahora complementaba los ingresos previsionales de amplios sectores.

Este cambio implica que, a partir de abril, quienes excedan ese umbral dejarán de percibir completamente el adicional, consolidando un criterio de segmentación más estricto dentro del sistema previsional.

Segmentación y proporcionalidad: cómo se calcula el nuevo bono

El nuevo esquema no solo introduce exclusiones, sino también ajustes en la forma en que se distribuye el beneficio entre quienes continúan dentro del rango alcanzado. Para los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la jubilación mínima pero inferiores al tope establecido, el bono no desaparece, sino que se transforma en un adicional proporcional.

En estos casos, el mecanismo funciona como un complemento destinado a alcanzar un ingreso de referencia previamente definido. En términos prácticos, esto significa que:

El bono deja de ser fijo para este grupo.

para este grupo. Se reduce progresivamente a medida que el haber mensual aumenta.

a medida que el haber mensual aumenta. Se liquida como un monto menor, ajustado a la diferencia necesaria para completar el ingreso objetivo.

De este modo, el sistema introduce una lógica escalonada que busca evitar saltos bruscos en los ingresos, aunque al mismo tiempo reduce el monto efectivo del refuerzo para una parte de los beneficiarios.

Implementación automática y control por parte de los beneficiarios

Desde la ANSES se aclaró que la aplicación de estos cambios se realiza de manera totalmente automática en la liquidación mensual. Es decir, los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite adicional para acceder —o verificar la pérdida— del beneficio.

No obstante, el organismo recomendó a los beneficiarios adoptar un rol activo en el seguimiento de sus ingresos. En particular, sugirió:

Revisar el detalle del recibo de haberes .

. Consultar la información a través de la plataforma oficial.

Estas herramientas permiten conocer con precisión el monto final a cobrar y entender cómo impacta el nuevo esquema en cada caso particular.

Un universo de beneficiarios más acotado

Con la implementación de estas modificaciones, el alcance del bono previsional se reduce de manera concreta. El beneficio queda ahora concentrado principalmente en los sectores de menores ingresos, reforzando su carácter focalizado.

Este rediseño implica una doble consecuencia:

Por un lado, excluye completamente a quienes superan el tope establecido.

a quienes superan el tope establecido. Por otro, reduce el monto para quienes se encuentran en una franja intermedia.

En términos generales, el resultado es un sistema más segmentado, donde el acceso al refuerzo depende con mayor precisión del nivel de ingresos individuales.

Claves del nuevo esquema

Para sintetizar los principales aspectos del cambio implementado por ANSES, se destacan los siguientes puntos:

Tope de exclusión: $439.600,88 de haberes mensuales.

$439.600,88 de haberes mensuales. Monto máximo del bono: $70.000.

$70.000. Eliminación total del beneficio para quienes superen el tope.

para quienes superen el tope. Pago proporcional para quienes estén por encima de la mínima pero debajo del límite.

para quienes estén por encima de la mínima pero debajo del límite. Liquidación automática , sin necesidad de trámites.

, sin necesidad de trámites. Recomendación de control mediante recibos o plataforma oficial.

Un cambio con impacto directo en los ingresos

La actualización del esquema de bonos previsionales introduce una modificación relevante en la estructura de ingresos de jubilados y pensionados. Al restringir el acceso y ajustar los montos, la medida redefine el alcance del refuerzo económico en un contexto donde cada componente del haber resulta determinante.

El nuevo criterio aplicado por ANSES deja en claro que el foco está puesto en los sectores más vulnerables, aunque al mismo tiempo plantea un escenario de menor cobertura general y mayor diferenciación entre beneficiarios.