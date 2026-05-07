Alertan por la circulación de billetes falsos de $20 mil: cómo detectarlos

En las últimas semanas, comenzaron a multiplicarse en redes sociales distintos videos grabados por comerciantes y consumidores que advierten sobre la circulación de billetes falsos de $20 mil. Las publicaciones, difundidas principalmente a través de Instagram y TikTok, muestran casos detectados durante operaciones comerciales habituales y reflejan una creciente preocupación entre quienes reciben efectivo en transacciones diarias.

La situación generó inquietud debido a que el billete de $20 mil, que homenajea a Juan Bautista Alberdi, representa actualmente la denominación de mayor valor en circulación en el país. Aunque fue puesto en circulación en noviembre de 2024 y lleva más de un año disponible, las denuncias vinculadas a ejemplares apócrifos continúan apareciendo de manera constante.

Frente a este escenario, desde el Banco Central recordaron que el billete cuenta con múltiples medidas de seguridad diseñadas específicamente para dificultar su falsificación. Al mismo tiempo, remarcaron la importancia de que comerciantes, trabajadores y consumidores incorporen controles rápidos que permitan detectar irregularidades antes de aceptar un ejemplar.

La recomendación oficial apunta a combinar distintos métodos de verificación simples, basados tanto en la observación visual como en el control táctil. El objetivo es reducir el riesgo de recibir un billete falso en operaciones cotidianas.

El avance de las denuncias en redes sociales

Las advertencias comenzaron a expandirse a través de videos caseros compartidos por usuarios que aseguran haber recibido billetes falsificados durante compras, pagos o intercambios comerciales. En muchos de esos registros se observan comparaciones entre billetes presuntamente auténticos y otros sospechosos.

La circulación de estos contenidos en plataformas como Instagram y TikTok amplificó rápidamente la preocupación pública. Comerciantes y consumidores comenzaron a compartir experiencias similares y a difundir recomendaciones para identificar irregularidades.

El fenómeno adquiere relevancia porque se trata del billete de mayor denominación actualmente disponible. Por esa razón, cualquier falsificación implica pérdidas económicas significativas para quienes reciben dinero en efectivo sin advertir anomalías en el momento de la operación.

Las medidas de seguridad del billete de $20 mil

Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, el Banco Central destacó que la denominación posee múltiples elementos de seguridad visibles y táctiles. Estas herramientas fueron incorporadas para facilitar la identificación de ejemplares auténticos y dificultar las maniobras de falsificación.

Las recomendaciones oficiales se organizan en una serie de pasos simples que permiten realizar una revisión rápida del billete.

Paso 1: tocar el billete

Uno de los primeros controles consiste en verificar la textura y los relieves presentes en el papel. Los billetes originales presentan zonas con relieve perceptible al tacto y no deben sentirse ni demasiado lisos ni excesivamente rígidos.

En el anverso, el relieve puede detectarse en distintos sectores:

El retrato de Juan Bautista Alberdi

El número "20000" de mayor tamaño

La inscripción del Banco Central

El código táctil ubicado en los bordes verticales

En el reverso, el relieve también debe percibirse en la ilustración de la casa natal de Alberdi.

La ausencia de estas características táctiles puede constituir una señal de alerta sobre una posible falsificación.

Paso 2: inclinar el billete

Otro de los controles recomendados consiste en inclinar el billete hacia diferentes ángulos para observar cambios visuales específicos.

Uno de los elementos más importantes es el motivo con forma de libro ubicado en la parte superior derecha. Este diseño cambia de tonalidad y produce un efecto tridimensional cuando el papel se mueve.

Además, el hilo de seguridad alterna tramos visibles y ocultos, generando destellos al inclinar el billete. Estos efectos dinámicos forman parte de las medidas de autenticidad incorporadas en la impresión original.

Paso 3: observarlo a contraluz

El examen a contraluz permite identificar otras medidas de seguridad consideradas clave.

Al colocar una fuente de luz detrás del billete, aparece la marca de agua con el retrato de Alberdi y sus iniciales. También se completa visualmente un número "20000" que, observado de manera normal, se presenta incompleto.

En ese mismo procedimiento, el hilo de seguridad puede verse como una banda continua que contiene las siglas del Banco Central.

Estos elementos constituyen una de las verificaciones más utilizadas debido a que son difíciles de reproducir con precisión en copias falsificadas.

Paso 4: observarlo de cerca

Los billetes auténticos también incluyen microimpresiones distribuidas en diferentes sectores del diseño.

Estas letras y números solo pueden distinguirse al acercar mucho el papel o utilizando una lupa. Según las recomendaciones oficiales, las microimpresiones deben verse nítidas y claramente definidas.

Cuando esas marcas aparecen borrosas, mal impresas o directamente ausentes, puede tratarse de un indicio de falsificación.

La precisión en estos detalles constituye una de las diferencias más importantes entre un billete original y una copia apócrifa.

Paso 5: verificarlo con luz ultravioleta

Ante cualquier duda, el uso de luz ultravioleta aparece como una instancia adicional para confirmar la autenticidad del billete.

Los números de serie reaccionan de forma específica según su color y ubicación. Bajo este tipo de iluminación, determinados sectores del diseño se iluminan de manera particular.

En los billetes falsos, esos efectos suelen no aparecer o presentar comportamientos distintos a los originales.

Un escenario que mantiene la atención de comerciantes y consumidores

La continuidad de las denuncias demuestra que la preocupación por la circulación de billetes falsos de $20 mil sigue vigente pese a que la denominación lleva más de un año en circulación.

En ese contexto, las recomendaciones difundidas por el Banco Central buscan reforzar los controles cotidianos y promover verificaciones rápidas antes de aceptar efectivo.

La combinación de observación visual, revisión táctil y chequeos con luz permite detectar irregularidades que podrían pasar inadvertidas en operaciones rápidas o de alto movimiento comercial.

Mientras las redes sociales continúan funcionando como espacio de difusión de nuevos casos y advertencias, comerciantes y consumidores mantienen la atención puesta en las medidas de seguridad del billete de mayor valor del país.