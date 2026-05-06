ANSES activa en mayo un un bono de $363.000: quiénes podrán cobrarlo

Con el inicio del calendario de pagos de mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social pondrá en marcha una de las herramientas más relevantes para quienes atraviesan una situación de desempleo involuntario: la Prestación por Desempleo. Este beneficio representa un sostén económico clave para trabajadores formales que han perdido su empleo sin causa justificada, en un contexto donde la estabilidad laboral se vuelve determinante para la subsistencia de miles de hogares.

La importancia de esta asistencia se ve amplificada este mes debido a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), un factor que impacta directamente en los montos a percibir. Como resultado, algunos beneficiarios podrán alcanzar ingresos de hasta $363.000 mensuales, dependiendo de su historial salarial y del cumplimiento de las condiciones exigidas por el organismo.

Alcance y objetivo del beneficio

La Prestación por Desempleo tiene como finalidad principal ofrecer una cobertura temporal a trabajadores registrados que han sido desvinculados de su empleo sin responsabilidad propia. Este programa apunta a evitar una caída abrupta del poder adquisitivo, garantizando un ingreso mínimo mientras el beneficiario intenta reinsertarse en el mercado laboral.

El alcance del beneficio incluye a:

Trabajadores en relación de dependencia permanente

Empleados eventuales

Trabajadores de temporada

Todos ellos deben haber realizado aportes al sistema de seguridad social durante un período determinado.

En cuanto a la duración, el subsidio puede extenderse entre dos y doce meses, en función de la antigüedad laboral del solicitante. Además, existe una consideración especial: los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta 18 meses, lo que refuerza el carácter inclusivo del programa frente a mayores dificultades de reinserción laboral.

Nuevos montos desde mayo de 2026

Con la actualización del SMVM, los valores de la prestación se ajustan automáticamente. A partir de mayo, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $181.500

$181.500 Monto máximo: $363.000

El cálculo del importe final es personalizado: corresponde al 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses previos al despido. Sin embargo, este cálculo siempre debe respetar los límites mínimo y máximo fijados.

Requisitos para acceder al subsidio

El acceso a la Prestación por Desempleo está condicionado por requisitos específicos según la modalidad laboral previa.

Trabajadores permanentes:

Haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales o de temporada:

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años.

en los últimos tres años. Acreditar más de 90 días laborales en el último año previo al cese.

Un plazo determinante

Uno de los aspectos más sensibles del proceso es el tiempo de presentación. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Superar ese plazo puede implicar:

La pérdida total del beneficio

Una reducción en la cantidad de cuotas a percibir

Por este motivo, desde ANSES se recomienda iniciar la gestión de manera inmediata una vez formalizada la desvinculación laboral.

Documentación: clave para evitar demoras

Para acreditar la situación de desempleo, los solicitantes deben presentar documentación específica según el motivo del cese laboral. Entre los documentos más habituales se incluyen:

DNI original y copia

Telegrama o carta documento de despido

Nota de despido firmada por el empleador

Contrato vencido (en caso de plazo fijo)

Documentación judicial o sentencia de quiebra

Certificados médicos (si hubo incapacidad)

Partida de defunción del empleador (si corresponde)

La correcta presentación de estos documentos es esencial para garantizar que el trámite avance sin inconvenientes.

Modalidades para gestionar el trámite

ANSES ofrece dos vías para acceder a la prestación:

Atención Virtual:

Ingreso a Mi ANSES

Uso de CUIL y Clave de la Seguridad Social

y Selección de la opción "Prestación por Desempleo"

Atención Presencial:

Solicitud de turno previo desde la web oficial

Presentación en la oficina correspondiente

Entrega de toda la documentación requerida

Cómo se cobra el beneficio

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario accede al cobro a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, lo que implica:

Un retiro inicial por ventanilla bancaria

La entrega de una tarjeta de débito

Acceso a cajeros automáticos

Este esquema busca facilitar el acceso a los fondos y promover mayor autonomía financiera.

Errores frecuentes y recomendaciones

Especialistas en seguridad social advierten que numerosos potenciales beneficiarios pierden el acceso al subsidio por errores evitables. Entre los más comunes se destacan:

Falta de documentación

Errores en los datos laborales

Presentación fuera de término

Para evitar estas situaciones, se recomienda:

Revisar los aportes laborales previos

Verificar con precisión la fecha de despido

Reunir toda la documentación necesaria

Solicitar asesoramiento en ANSES ante cualquier duda

En un contexto donde la estabilidad económica individual depende en gran medida de la continuidad laboral, la Prestación por Desempleo se consolida como una herramienta central de contención. Sin embargo, su efectividad depende no solo de su alcance económico, sino también del cumplimiento riguroso de los requisitos y plazos establecidos.