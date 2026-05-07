El Gobierno aumentó un 38% la Prestación Alimentar: cómo quedan los montos

El Gobierno nacional oficializó un incremento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, en una medida que apunta a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. La actualización fue dispuesta a través de la Resolución 161/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial y comenzará a regir desde el presente mes de mayo.

La decisión fue instrumentada por el Ministerio de Capital Humano y lleva la firma de la ministra Sandra Pettovello. Según se indicó en la normativa, el objetivo central del incremento es fortalecer la recomposición del poder de compra de las familias alcanzadas por el beneficio, en el marco de las políticas de asistencia alimentaria implementadas por el Gobierno nacional.

La Prestación Alimentar constituye un complemento dinerario no remunerativo destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos y se acredita de manera automática y mensual a los titulares alcanzados por el programa.

Cómo quedan los nuevos montos

Con la actualización oficializada por el Gobierno, los valores de la prestación quedaron segmentados de acuerdo con la composición del grupo familiar y las condiciones previstas en la normativa.

Los nuevos importes mensuales establecidos desde mayo son los siguientes:

Categoría 1: Familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes y familias con un hijo con discapacidad sin límite de edad: $72.250 .

Familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes y familias con un hijo con discapacidad sin límite de edad: . Categoría 2: Familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o mujeres embarazadas con un hijo a cargo: $113.299 .

Familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o mujeres embarazadas con un hijo a cargo: . Categoría 3: Familias con tres hijos o más, o mujeres embarazadas con al menos dos hijos a cargo: $149.425.

Hasta abril, los montos de la Prestación Alimentar oscilaban entre $52.250 y $108.062, por lo que la actualización representa un incremento significativo en todas las categorías contempladas por el programa.

El objetivo de la medida

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno destacó que la Prestación Alimentar, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ha tenido un rol central en la mejora de distintos indicadores sociales registrados recientemente.

La normativa señala que la actualización de los montos responde a la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de asistencia dirigidas a los sectores vulnerables, especialmente en relación con el acceso a alimentos y la capacidad de compra de las familias beneficiarias. Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que, en un contexto de estabilización macroeconómica y evolución favorable de los indicadores sociales, resulta necesario profundizar las acciones orientadas al bienestar social.

Los datos sociales citados por el Gobierno

La resolución publicada en el Boletín Oficial incorpora además datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), utilizados como parte de la fundamentación de la medida.

Según esos datos citados en la normativa:

La pobreza se redujo del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo período de 2025 .

al . La indigencia descendió al 6,3% hacia fines del año pasado.

De acuerdo con lo expresado en la resolución, estos indicadores reflejan una mejora en la situación social, aunque el Gobierno consideró necesario mantener y fortalecer los mecanismos de asistencia alimentaria destinados a las familias más vulnerables.

Quiénes cobran la Prestación Alimentar

El beneficio está dirigido a distintos grupos alcanzados por programas sociales y asignaciones administradas por el Estado nacional.Entre los titulares que perciben la Prestación Alimentar se encuentran:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Titulares de la Asignación por Embarazo .

. Personas que perciben la Asignación por Hijo con Discapacidad .

. Titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.

La prestación se acredita automáticamente y funciona como un complemento económico específico destinado exclusivamente a la compra de alimentos, con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Vigencia de la actualización

La medida comenzará a aplicarse desde mayo, mes a partir del cual los beneficiarios percibirán los nuevos montos establecidos por la Resolución 161/2026.

Con esta actualización, el Gobierno nacional dispuso una modificación en los valores de una de las principales herramientas de asistencia alimentaria destinadas a hogares vulnerables, en el marco de una política que, según se expresó oficialmente, busca consolidar la recomposición del poder adquisitivo y fortalecer el acompañamiento social a los sectores alcanzados por el beneficio.