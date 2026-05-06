El dólar oficial retrocedió, pero se mantuvo por encima de los $1.400: así cerraron todas las cotizaciones

El mercado cambiario argentino cerró este miércoles 6 de mayo con movimientos en las principales cotizaciones del dólar y con una nueva intervención del Banco Central de la República Argentina en la compra de divisas. La jornada estuvo marcada por una leve baja del dólar oficial, que terminó el día en el Banco Nación a $1.410 para la venta, manteniéndose de todos modos por encima del umbral psicológico de los $1.400.

La caída de la cotización oficial representó un descenso del 0,37% respecto al viernes, en el marco de la tercera jornada de operaciones de la primera semana completa de mayo. A pesar del retroceso, el valor de la moneda estadounidense continuó en niveles elevados dentro del mercado local.

El cierre del dólar oficial

El dólar oficial concluyó la rueda cambiaria con los siguientes valores:

Compra: $1.360

$1.360 Venta: $1.410

La baja observada durante la jornada no alcanzó para perforar el piso de los $1.400 para la venta, una referencia que continúa siendo observada de cerca por el mercado y los operadores financieros.

Cómo cerró el dólar blue

En el segmento informal, el denominado dólar blue cerró con una diferencia menor respecto a la cotización oficial. Los valores registrados este miércoles fueron:

Compra: $1.380

$1.380 Venta: $1.400

De esta manera, el dólar blue finalizó exactamente en el nivel de los $1.400 para la venta, ubicándose apenas por debajo de la cotización oficial registrada en el Banco Nación.

Dólar MEP: valores por encima del oficial

En el mercado financiero, el dólar MEP mostró cotizaciones superiores tanto al oficial como al blue. Los números del cierre fueron los siguientes:

Compra: $1.437,50

$1.437,50 Venta: $1.448,50

La diferencia entre el dólar MEP y el oficial volvió a evidenciar la brecha existente entre las distintas referencias cambiarias que conviven en el sistema argentino.

El contado con liquidación superó los $1.490

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) se mantuvo como una de las cotizaciones más elevadas de la jornada. El cierre de este miércoles dejó los siguientes valores:

Compra: $1.492,90

$1.492,90 Venta: $1.494,10

El CCL volvió a ubicarse cerca de los $1.500 para la venta, consolidándose entre las variantes financieras más altas del mercado cambiario local.

El dólar tarjeta cerró en $1.833

Entre las cotizaciones más elevadas apareció nuevamente el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales. Este miércoles cerró en:

Venta: $1.833

El valor refleja la carga impositiva aplicada sobre el tipo de cambio oficial para este tipo de operaciones.

Nueva compra de dólares del Banco Central

En paralelo a la evolución de las cotizaciones, el Banco Central de la República Argentina volvió a intervenir en el mercado cambiario mediante la compra de divisas estadounidenses.

Durante la tercera jornada de operaciones de la primera semana completa de mayo, la autoridad monetaria adquirió 45 millones de dólares. La operación representó una nueva jornada con saldo comprador para el organismo.

La compra de divisas por parte del Banco Central se produjo en un contexto de seguimiento permanente sobre la evolución del mercado y de las reservas internacionales. El movimiento registrado este miércoles se sumó a las intervenciones que viene realizando la entidad en las ruedas cambiarias recientes.

Todas las cotizaciones del dólar este miércoles 6 de mayo

A modo de resumen, así cerraron las distintas variantes del dólar en la jornada:

Dólar oficial Compra: $1.360 Venta: $1.410

Dólar blue Compra: $1.380 Venta: $1.400

Dólar MEP Compra: $1.437,50 Venta: $1.448,50

Dólar contado con liquidación (CCL) Compra: $1.492,90 Venta: $1.494,10

Dólar tarjeta Venta: $1.833



La jornada cambiaria de este miércoles dejó, así, un escenario de leves retrocesos en el dólar oficial, diferencias marcadas entre los distintos tipos de cambio y una nueva participación activa del Banco Central mediante la compra de divisas por 45 millones de dólares.