Alertan que durante febrero se produjeron "pérdidas masivas" de soja y maíz en la principal región agrícola

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que durante febrero se produjeron “pérdidas masivas” en la zona núcleo a causa de la sequía y la ola de calor. En el último mes, hubo un recorte de 4 millones de toneladas en las estimaciones de soja y hay un millón de hectáreas perdidas. Así, será la peor de las últimas 15 campañas para el cultivo en esa región.

Por otro lado, la entidad santafesina reportó que “febrero también desmoronó al maíz tardío”, al pasar de 72 a 48 quintales de rinde promedio, lo que significa una merma del 33,33%.

“El Pacífico se encamina a la neutralidad a partir de marzo. Pero los actuales requerimientos para equilibrar las reservas superan ampliamente los valores que normalmente provee este mes”, afirmó el consultor de la BCR, Alfredo Elorriaga.

Apenas se cosechará un tercio de la soja que se esperaba al principio de la campaña

En la región núcleo, la de mayor potencial productivo del país, se esperaba producir 19,7 millones de toneladas de soja con un escenario normal de clima. Pero el pasado 9 de febrero esa estimación se bajó a 10,4 millones y este jueves, 2 de marzo, se actualizó que serán solo 6,5 millones.

“Lamentablemente, no hay lluvias a la vista que permitan ponerle un piso definitivo a la cosecha. La situación es muy grave y puede aún empeorar más. Por el momento, se estima que la cosecha solo será el 33% de lo que se esperaba a principios del ciclo.

Respecto al año pasado, que se consideraba la peor campaña desde el 2008/09 con 13,5 millones de toneladas, el ciclo 2022/23 dejaría incluso solo la mitad de ese volumen de soja”, señaló la entidad.

“En más de 45 años de profesión, nunca viví una campaña productiva tan desastrosa y dañina para las empresas agropecuarias”, dijo un ingeniero de Bigand consultado por la BCR.

“Las condiciones extremas de febrero configuraron una pesadilla inimaginable para el productor de la zona núcleo”, acotó el informe.

“Por la falta de agua se dejó de controlar casi generalizadamente malezas y plagas en los lotes de soja de segunda y en los sembrados sin cultivo antecesor (de primera) que por la falta de humedad no se pudieron sembrar hasta los últimos 10 días de enero”, indicó el reporte.

Muchos refieren que la producción en esos casos será nula. “Ya se estima que uno de 4,6 lotes de soja sembrados no será cosechado, pero la relación puede crecer drásticamente si no llueve en los próximos 10 días. Este es un nivel de pérdidas histórico para la región del que no se tiene registro. En los últimos 15 años, la última campaña con el mayor nivel de perdidas fue la 2016/17 con casi 400.000 hectáreas”, señaló la BCR.

En General Pinto explicaron cómo se da la caída de la condición en los cuadros de soja. “En 3 días se da un cambio drástico al quedarse el suelo vacío y la raíz sin humedad. Es un momento de caída abrupta con condiciones ambientales brutales entre la falta de agua y máximas de 38 a 40°C. Aparte, en soja de primera estamos transitando el momento crítico en las peores condiciones imaginables. El deterioro que vemos no tiene precedente”.

Este es otro de los factores que explica cómo cayeron los rendimientos estimados. De los 24 quintales por hectárea que se esperaban en soja (1ra y 2da) a principios de febrero como promedio de la región, ahora el guarismo se actualizó en 18,2. “Está por debajo en 5,7 quintales por hectárea del peor rinde que se tenía registrado, el del 2008/09″.

El rinde del maíz tardío cae un 33%

La BCR calculó que un 17% del maíz tardío está perdido y el 85% se encuentra “de regular a malo”

“En 15 días se perdieron 119.000 hectáreas entre maíz de segunda y tardío. Pasamos de 81.000 a 200.000 hectáreas. Quedan en pie 969.800 de las cuales el 50% está de regular y el 35% en malas condiciones. Los rendimientos también se han desplomado: a día de hoy se estiman 48 quintales por hectárea de promedio, versus los 72 que se esperaban 30 días atrás”, resumió la BCR.

En ese sentido, alertaron que “la situación del maíz tardío es muy crítica y se replica a lo largo y ancho de la núcleo”.

En el centro-sur santafecino, las pérdidas de área ascienden al 12%. “Los maíces tardíos y de segunda están perdiendo hojas y comienza a retrasarse su desarrollo. Se observan pérdidas de plantas. Se estima entre 40 a 50 quintales por hectáreas”, detalló el reporte.

En el extremo sur santafecino las pérdidas son del 7%, la mitad de los cuadros que siguen en producción están en malas condiciones y estiman 40 a 70 quintales.

En el noreste bonaerense los daños llegan a un 20% del área. “El 70% de cultivo en pie está en malas condiciones y esperan 40 quintales por hectárea de promedio”.

“La situación es irremontable”, comentaron desde Pergamino, donde “la totalidad del maíz de segunda está perdido y ruegan alcanzar de 40 a 50 quintales por hectárea en lo que queda del tardío”.

En el noroeste de Buenos Aires aún no acusan pérdidas, pero el 80% del cultivo esta de regular a malo. Allí la proyección de rinde asciende a 60 quintales.

En el este cordobés, las pérdidas son del 5%, hay un 20% en malas condiciones y un 40% regular. El rendimiento estimado es de 50 quintales por hectárea.