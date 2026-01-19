Alivio para familias: ANSES pagará $85.000 por hijo en Ayuda Escolar 2026

El inicio del ciclo lectivo vuelve a poner presión sobre el presupuesto de miles de hogares en Catamarca y en todo el país. Frente a los gastos de útiles, indumentaria y transporte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en 2026 la Ayuda Escolar Anual tendrá un incremento y alcanzará los $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos vigentes.

El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema SUAF, siempre que los menores asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario, incluyendo la modalidad de educación especial. Según informó el medio Ámbito, el organismo ya definió las condiciones generales y el esquema de pago para que las familias puedan contar con el dinero antes del inicio de clases.

Quedan excluidos del programa aquellos casos en los que no se acredite la regularidad escolar o cuando los datos del grupo familiar presenten inconsistencias en las bases de ANSES. Por ese motivo, desde el organismo recomiendan revisar con anticipación la información personal y familiar registrada en la plataforma Mi ANSES.

Para acceder al cobro es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad correspondiente al ciclo lectivo. Sin este documento debidamente cargado y validado, el sistema no habilita la liquidación automática del monto.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de Mi ANSES o de forma presencial con turno previo. El formulario debe completarse con los datos del alumno y contar con la firma de la institución educativa. El plazo máximo para presentar la constancia vence el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto al pago, la ANSES informó que la Ayuda Escolar se abonará una sola vez al año, entre febrero y marzo, una vez verificada la escolaridad. El monto será depositado en la misma cuenta bancaria en la que cada titular percibe sus asignaciones mensuales.

Finalmente, el organismo recordó la importancia de mantener actualizados el domicilio, los vínculos familiares y el CBU, a fin de evitar demoras o rechazos en la acreditación del beneficio, que se consolida como un respaldo clave para acompañar a las familias en el comienzo del año educativo.