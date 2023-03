ANSES anunció un beneficio exclusivo para monotributistas

En conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), brinda la posibilidad de que puedan acceder a una conexión a Internet de manera 100% gratuita.





¿Cómo acceder a Internet gratis?



El Programa de Conectividad busca llevar internet gratis a los barrios populares, por lo que es necesario tramitar la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU). Seguí este paso a paso para tramitar el beneficio:

Descargar la Declaración Jurada que se encuentran en la página web oficial del gobierno.

Completar el documento.

Enviarla a los prestadores de los servicios que sean necesarios, a través de los canales de atención habilitados.





¿A quiénes está dirigido el programa Conectividad?



- La prestación está dirigida para aquellas personas que no pueden afrontar el pago de los planes de los servicios de telefonía fija, móvil, televisión por cable o internet:

- Monotributo Social como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Trabajadores monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos-as/tenencia de entre 16 y 18 años.

- Jubilados y pensionados, con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y sus hijos entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y sus hijos entre 16 y 18 años.

- Pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de seguro de desempleo como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley 26.844) como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Usuarios que perciban una beca del Programa Progresar.

- Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de programas sociales, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.

- Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha ley.

- Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218.