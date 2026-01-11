La venta de autos usados marcó un récord histórico en 2025: ¿qué pasó con Catamarca?

A pesar de las persistentes dificultades para acceder al crédito y a planes de financiación accesibles, la venta de autos usados alcanzó en 2025 un récord histórico en la Argentina. Así lo informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que destacó que el sector logró superar el anterior máximo registrado en 2013, consolidando al último año como el de mayor volumen de operaciones desde que se llevan registros sistemáticos.

De acuerdo con el informe difundido por la entidad, durante todo 2025 se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, lo que representa un crecimiento del 8,12% en comparación con 2024, cuando se habían vendido 1.745.335 unidades. Este desempeño permitió superar el récord previo de 1.855.032 vehículos alcanzado en 2013, que hasta ahora se mantenía como el mejor año para el segmento.

El cierre del año mostró, sin embargo, señales mixtas. En diciembre se vendieron 151.994 vehículos usados, lo que implicó una baja del 5,32% respecto de diciembre de 2024, cuando se habían registrado 160.539 operaciones. No obstante, al comparar el último mes del año con noviembre de 2025, el mercado mostró una recuperación significativa, con una suba del 15,07% frente a las 132.089 unidades comercializadas en el mes anterior.

En cuanto a las preferencias del público, el Volkswagen Gol volvió a posicionarse como el modelo más elegido por los argentinos al momento de adquirir un vehículo usado. A lo largo de 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo, consolidando su liderazgo histórico dentro del mercado secundario.

Al analizar los resultados del año, el presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, sostuvo que "el 2025 mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca". Según explicó, el reacomodamiento de diversas variables económicas que se fueron dando a lo largo del año comenzó a mostrar resultados concretos en el sector, a pesar de que aún persisten obstáculos estructurales.

"El 2025 se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados, con un volumen de 1.887.024 vehículos", remarcó Príncipe, quien subrayó la relevancia del dato en un contexto marcado por restricciones crediticias y cautela en el consumo.

De cara a 2026, el titular de la CCA advirtió que el sector enfrenta nuevos desafíos. Uno de los principales, señaló, es trabajar de manera conjunta con las entidades financieras para lograr tasas de financiación adecuadas que permitan sostener e impulsar las ventas. "La financiación es una herramienta fundamental que hoy todavía se encuentra fuera de valores adecuados para el desarrollo pleno del mercado", explicó.

En paralelo, Príncipe destacó que desde la Cámara están impulsando un proceso de modernización tecnológica en todo el país, con el objetivo de mejorar la comercialización de los stocks y optimizar la interacción dentro de un sistema tecnológico más eficiente. "El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y, en consecuencia, en un crecimiento del volumen de ventas por parte de las agencias", afirmó.

En cuanto a las perspectivas para el año en curso, el dirigente fue cauto y señaló que será necesario esperar el desarrollo del primer semestre para contar con una tendencia clara. "Debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una idea más precisa de cómo evolucionarán las ventas durante este año", indicó.

A nivel regional, varias provincias mostraron desempeños destacados durante el período enero-diciembre. Formosa encabezó el ranking de crecimiento interanual con una suba del 29,68%, seguida por Santiago del Estero (25,24%) y Neuquén (23,73%). También se registraron incrementos significativos en Jujuy (17,12%), Catamarca (17,11%), La Rioja (16,19%) y Salta (15,99%), entre otras jurisdicciones.

Ranking de autos usados - Diciembre 2025

VW Gol y Trend: 8.258

Toyota Hilux: 6.018

VW Amarok: 4.281

Chevrolet Corsa y Classic: 4.234

Ford Ranger: 4.212

Ford EcoSport: 3.243

Toyota Corolla: 3.194

Peugeot 208: 2.909

Fiat Palio: 2.796

Ford Fiesta: 2.632

Ranking de autos usados - Total 2025

VW Gol y Trend: 104.581

Toyota Hilux: 74.097

Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

VW Amarok: 50.957

Ford Ranger: 50.552

Ford EcoSport: 39.401

Toyota Corolla: 38.205

Peugeot 208: 38.079

Fiat Palio: 35.938

Ford Ka: 33.516

Provincias con mayor crecimiento en 2025

Formosa (29,68%), Santiago del Estero (25,24%), Neuquén (23,73%), Jujuy (17,12%), Catamarca (17,11%), La Rioja (16,19%), Salta (15,99%), Chubut (15,79%), Río Negro (14,31%), Chaco (13,30%), Corrientes (12,47%), Tucumán (11,89%), San Juan (9,38%), Córdoba (9,30%), San Luis (9,29%), Santa Cruz (7,90%), Misiones (7,59%), Entre Ríos (7,21%), Mendoza (6,74%), La Pampa (6,74%), Santa Fe (6,50%), Provincia de Buenos Aires (6,39%), CABA (3,19%) y Tierra del Fuego (2,84%).