ANSES Catamarca oficializa un bono de casi $500.000: a quiénes alcanza

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de un bono que supera los $400.000, dirigido a un grupo específico de beneficiarios que cumplan determinados requisitos. El anuncio se produjo en simultáneo con el avance del calendario de pagos y la definición de nuevos montos ajustados por inflación.

En este escenario, el organismo aplicó un incremento del 2,9% en las prestaciones, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta actualización impacta de manera directa en múltiples beneficios y consolida una política de ajustes periódicos para acompañar la evolución de los precios.

El dato que generó mayor atención es el monto correspondiente a la asignación por adopción, una prestación que, tras la actualización de abril, pasó de $462.934 a aproximadamente $476.359, posicionándose como uno de los valores más altos dentro del sistema de ayudas sociales.

La asignación por adopción: un beneficio puntual y significativo

El bono que supera los $400.000 no es universal ni de alcance masivo. Se trata de una prestación específica incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU), diseñada para acompañar a quienes hayan concretado legalmente un proceso de adopción.

Este beneficio se caracteriza por:

Ser de pago único , es decir, se otorga una sola vez.

, es decir, se otorga una sola vez. Estar directamente vinculado a la finalización legal de una adopción .

. Requerir el cumplimiento de condiciones establecidas por el organismo.

La actualización de abril no solo incrementó su valor nominal, sino que reforzó su peso relativo dentro del conjunto de prestaciones disponibles, consolidándolo como un instrumento de apoyo económico relevante en un momento clave para las familias.

El aumento del 2,9%: alcance y objetivos

En paralelo a este bono, ANSES implementó una actualización general del 2,9% en los haberes. Este ajuste se calculó en base al IPC de febrero, siguiendo la fórmula de movilidad vigente.

El incremento alcanzó a diversos grupos:

Jubilados y pensionados

Titulares de Asignaciones Familiares

Beneficiarios de distintas prestaciones sociales

El objetivo central de esta medida es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, el impacto real de este aumento estará condicionado por la evolución de los precios en los próximos meses, lo que introduce un componente de incertidumbre sobre su efectividad a mediano plazo.

AUH: montos actualizados y el peso del complemento

Otro eje central de la actualización de abril fue la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto base quedó establecido en $106.250 para familias con un hijo. No obstante, este valor puede incrementarse significativamente.

Aquellos beneficiarios que presenten la Libreta AUH acceden al 20% retenido durante el año anterior, lo que eleva el total a $132.839. Este complemento adquiere una importancia sustancial, ya que representa una porción relevante del ingreso anual para muchas familias.

Además, existe la posibilidad de combinar beneficios: quienes perciben la asignación por adopción también pueden cobrar la AUH, generando una articulación de ingresos en un mismo período.

Quiénes pueden acceder al bono por adopción

El acceso a la asignación por adopción dentro del esquema de ANSES abril 2026 está claramente delimitado. Los grupos habilitados para solicitar este beneficio incluyen:

Personas en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares del Fondo de Desempleo

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez

Jubilados o pensionados del sistema SIPA

del sistema SIPA Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

El requisito central, sin excepciones, es haber concretado una adopción legal, ya que el pago está estrictamente vinculado a ese evento.

Cómo realizar el trámite: opciones y pasos

El procedimiento para acceder a este bono puede realizarse tanto de manera presencial como digital, lo que amplía las posibilidades de acceso.

Modalidad presencial:

Reunir la documentación correspondiente

Solicitar un turno

Presentarse en la oficina asignada

Realizar el seguimiento del trámite

Modalidad online:

Permite simplificar el proceso y evitar desplazamientos, consolidándose como una alternativa cada vez más utilizada.

Libreta AUH: el paso a paso para cobrar el complemento

Para acceder al complemento de la AUH, la presentación de la Libreta es un requisito indispensable. El trámite se realiza a través de la plataforma digital del organismo y contempla los siguientes pasos:

Ingresar a "mi ANSES" con CUIL y clave de seguridad social

con CUIL y clave de seguridad social Ir a la sección "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH"

Verificar si hay datos pendientes

Generar y descargar el formulario

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para su certificación

Tomar una foto clara del documento (formato JPG, menos de 3 MB)

Subir la imagen nuevamente en la plataforma

En caso de inconvenientes, también existe la posibilidad de completar el trámite en una oficina sin turno previo.

Un esquema en movimiento

La actualización de abril 2026 muestra un sistema de prestaciones en constante ajuste, donde conviven incrementos generales con beneficios específicos de alto impacto. El bono por adopción, con un monto que ya supera los $476.000, se posiciona como una herramienta clave dentro de este entramado, al tiempo que el aumento del 2,9% busca sostener el equilibrio frente a un contexto inflacionario dinámico.