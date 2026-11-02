Cyber Monday 2026: comienza la maratón de descuentos con casi 15.000 ofertas

El CyberMonday 2026 comenzará este lunes 2 de noviembre a las 00:00 y se extenderá hasta el miércoles 4, con una propuesta que reunirá cerca de 15.000 MegaOfertas distribuidas en distintas categorías y la participación de casi 800 empresas de todo el país. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), volverá a concentrar una de las principales iniciativas comerciales del sector digital, con descuentos, alternativas de financiamiento y beneficios logísticos destinados a captar la atención de los consumidores.

Durante las tres jornadas, los usuarios podrán ingresar al sitio oficial del evento para buscar productos, comparar precios y acceder directamente a las tiendas participantes para concretar sus compras. La plataforma funcionará como un espacio de concentración de las propuestas comerciales, con el objetivo de facilitar el recorrido de los consumidores entre las distintas alternativas disponibles.

Las MegaOfertas se habilitarán desde la medianoche del lunes, aunque el cronograma también contempla franjas horarias específicas con promociones especiales. La organización confirmó diferentes momentos de descuentos intensivos que se distribuirán a lo largo de las tres jornadas y que buscarán generar nuevas oportunidades de compra.

En ese esquema, las MegaOfertas Bomba se activarán entre las 12:00 y las 13:00, con descuentos en distintas categorías. Por la noche, entre las 20:00 y las 22:00, se desarrollará la denominada Noche Bomba, que concentrará promociones seleccionadas.

El cierre del evento también tendrá una instancia particular. El miércoles 4 de noviembre, entre las 22:00 y las 23:59, se realizará el Megaboom, definido como la última ráfaga de ofertas de esta edición del CyberMonday.

Las categorías participantes

La edición 2026 contará con cerca de 15.000 MegaOfertas distribuidas en rubros vinculados con el consumo cotidiano, la tecnología, los servicios y diferentes actividades comerciales.

Entre las categorías anunciadas se encuentran:

Electro y tecno.

Viajes.

Bebés y niños.

Salud y belleza.

Deportes y fitness.

Indumentaria y calzado.

Muebles, hogar y decoración.

Supermercado.

Bodegas y gastronomía.

Motos y autos.

Servicios y varios.

La participación empresarial tendrá también un componente relevante para el entramado productivo y comercial del país. Según los datos difundidos, casi la mitad de las empresas que formarán parte del evento son pequeñas y medianas empresas: el 47% de los participantes corresponde a pymes.

Esta presencia amplía la variedad de propuestas disponibles para los consumidores y permite que la oferta del CyberMonday no quede limitada exclusivamente a las grandes marcas. Las empresas participantes podrán presentar sus productos y servicios dentro de las diferentes categorías contempladas en el evento.

En cuanto a los descuentos, trascendió que las rebajas para esta edición oscilarían entre el 30% y el 50%, dependiendo de la categoría. Las promociones estarán acompañadas por alternativas de financiamiento y beneficios logísticos, dos componentes que forman parte de la estrategia comercial para atraer compradores.

Los resultados de 2025 y las expectativas para la nueva edición

Los antecedentes de la edición anterior permiten dimensionar el alcance que adquirió el evento dentro del comercio electrónico argentino. Durante el CyberMonday 2025, el descuento promedio alcanzó el 31%, el nivel más alto registrado desde 2021. Además, la mitad de las compras realizadas durante las jornadas se concretó con envío gratuito.

La facturación total llegó a los $639.000 millones, lo que representó un incremento del 29% respecto de 2024. En términos de volumen comercial, se vendieron 12,1 millones de unidades y se concretaron cerca de 7 millones de órdenes de compra.

El sitio oficial también registró una importante circulación de usuarios. Más de 8 millones de personas lo visitaron durante las tres jornadas del evento, en busca de productos, descuentos y oportunidades de compra.

Los principales indicadores de la edición 2025 fueron:

Facturación total: $639.000 millones.

Crecimiento interanual: 29% respecto de 2024.

Descuento promedio: 31%, el más alto desde 2021.

Unidades vendidas: 12,1 millones.

Órdenes de compra: cerca de 7 millones.

Visitas al sitio oficial: más de 8 millones de usuarios.

Compras con envío gratuito: el 50% del total.

Para la edición 2026, las expectativas se desarrollan en torno a una oferta que contempla descuentos de entre el 30% y el 50%, según el rubro, y una participación de casi 800 empresas de todo el país.

Shein, Temu y la inteligencia artificial

El CyberMonday 2026 se desarrollará en un contexto de mayor competencia para las marcas locales. El crecimiento de las compras a través de plataformas internacionales, particularmente Shein y Temu, representa un desafío para las empresas argentinas, especialmente en los segmentos de indumentaria y artículos para el hogar.

La expansión de estas plataformas obliga a los comercios nacionales a desarrollar propuestas más precisas para captar la atención de los consumidores y diferenciarse en un mercado donde las alternativas de compra se multiplican.

A esta situación se suma el mayor acceso de los usuarios a herramientas de inteligencia artificial, que permiten comparar precios e historiales antes de tomar una decisión. En este escenario, las estrategias comerciales ya no se concentran únicamente en ofrecer descuentos, sino también en responder a consumidores que cuentan con más herramientas para analizar las condiciones de cada compra.

El avance del comercio internacional constituye uno de los factores que marcan el comportamiento del sector. Según un estudio elaborado por la consultora Kantar para la CACE, el 18% de los encuestados afirmó haber realizado su primera compra online internacional durante 2026.

Aunque la frecuencia de estas operaciones continúa siendo principalmente ocasional, el dato refleja una modificación en los hábitos de consumo. El 64% de quienes compran en el exterior lo hace de manera esporádica.

Frente a esta tendencia, las marcas locales buscan contrarrestar la competencia mediante propuestas de valor que contemplen las necesidades de los consumidores en cada edición del CyberMonday.

El comercio electrónico sigue creciendo

El estudio elaborado por Kantar para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico también aportó indicadores sobre la evolución general del sector durante la primera mitad de 2026.

Según el relevamiento, el comercio electrónico argentino registró un incremento del 28% en su facturación durante el primer semestre, con un monto total de $19.533.815 millones. En ese período se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, lo que representó un crecimiento del 21% en comparación con la primera mitad de 2025. Asimismo, se comercializaron 248 millones de artículos.

El ticket promedio por orden alcanzó los 107.597 pesos, otro de los indicadores que permiten observar el comportamiento del canal digital.

Los principales datos del primer semestre de 2026 fueron:

Facturación: $19.533.815 millones.

Crecimiento de la facturación: 28%.

Órdenes de compra: 181,5 millones.

Variación interanual de las órdenes: 21%.

Artículos comercializados: 248 millones.

Ticket promedio por orden: $107.597.

Estas cifras reflejan la expansión del comercio electrónico y el crecimiento de las operaciones realizadas a través de plataformas digitales, en un escenario donde las empresas deben adaptarse a consumidores que comparan precios y condiciones antes de concretar sus compras.