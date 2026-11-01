La venta de 0KM volvio a caer en octubre: los patentamientos cayeron 8%

El mercado automotor argentino volvió a registrar números negativos durante octubre, con una disminución tanto en la comparación mensual como en la interanual. De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el décimo mes del año se patentaron 45.965 vehículos, una cifra que refleja una caída del 8,4% respecto de septiembre y del 12% en relación con octubre de 2025.

El comportamiento de los patentamientos confirma que, pese a la ampliación de la oferta comercial y la incorporación de nuevas marcas y modelos, el sector todavía enfrenta dificultades para recuperar los niveles registrados durante el año anterior. La cantidad de unidades comercializadas durante octubre quedó por debajo de los resultados de ambos períodos de comparación, aunque se mantuvo dentro de una franja de actividad que el sector considera relevante.

En la comparación interanual, los 45.965 vehículos registrados durante octubre representaron 6.296 unidades menos que las 52.261 patentadas en el mismo mes de 2025.

Por otra parte, la evolución mensual también mostró un retroceso. En septiembre se habían registrado 50.207 patentamientos, por lo que octubre terminó con una reducción de 4.242 unidades, equivalente al 8,4%.

De esta manera, el mercado automotor volvió a evidenciar una contracción en sus operaciones, en un contexto en el que la recomposición de la actividad convive con una mayor competencia entre fabricantes y concesionarias.

El acumulado anual también se mantiene por debajo de 2025

La tendencia negativa de octubre también se refleja en el balance de los primeros diez meses del año. Según los datos informados por ACARA, entre enero y octubre se patentaron 481.852 vehículos, frente a las 552.758 unidades registradas durante el mismo período de 2025.

La diferencia representa una caída del 12,8% en el acumulado anual, lo que muestra que el mercado todavía no logró alcanzar el volumen de operaciones del año anterior.

La comparación permite dimensionar el comportamiento general del sector: aunque los patentamientos mensuales consiguieron mantenerse durante cinco meses consecutivos por encima de las 45.000 unidades, el resultado global continúa siendo inferior al registrado en 2025.

La situación plantea un escenario en el que las concesionarias deben desenvolverse con una oferta cada vez más amplia, nuevas alternativas de financiación y promociones comerciales destinadas a sostener el nivel de actividad.

La evolución de los próximos meses será importante para determinar cómo termina el año, especialmente porque noviembre y diciembre suelen ser históricamente los períodos más débiles para el sector.

ACARA destacó la recomposición del mercado

Al analizar el comportamiento de octubre, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado automotor argentino continúa atravesando un proceso de recomposición, impulsado por la incorporación de nuevas marcas y modelos.

El dirigente destacó que la oferta disponible para los consumidores se amplía progresivamente y señaló especialmente el protagonismo que comenzaron a adquirir las automotrices asiáticas.

"En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia", expresó Beato. En ese sentido, puso el foco en el crecimiento de las marcas provenientes de Asia, que comenzaron el año con una participación muy reducida y actualmente superan el 11% del mercado argentino.

"Este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonistas, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado", afirmó.

El avance de estas compañías constituye uno de los aspectos destacados de la transformación que atraviesa el sector. La incorporación de nuevos competidores amplía las alternativas disponibles y modifica la composición de la oferta automotriz, con una presencia cada vez más importante de fabricantes asiáticos.

Este proceso se desarrolla al mismo tiempo que las marcas tradicionales mantienen sus posiciones en los primeros lugares de ventas, en un mercado donde la competencia comercial adquiere cada vez mayor relevancia.

Precios, financiación y promociones

Otro de los factores que ACARA identificó como determinante para sostener las operaciones durante los últimos meses es la disponibilidad de oportunidades comerciales, tanto en materia de precios como de financiación.

Beato explicó que actualmente los consumidores pueden encontrar distintas alternativas para acceder a un vehículo 0km y consideró que estas condiciones contribuyeron a mantener un nivel de patentamientos relativamente estable.

"Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que, por quinto mes consecutivo, estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año", señaló.

La referencia a los cinco meses consecutivos por encima de las 45.000 unidades representa uno de los indicadores que el sector observa dentro del proceso de recomposición. Aunque octubre mostró una caída respecto de septiembre y del mismo mes del año anterior, el volumen de operaciones se mantuvo dentro de ese nivel de actividad.

Las condiciones comerciales aparecen así como una herramienta para estimular la demanda y sostener el movimiento de las concesionarias. La combinación de precios, financiación y promociones permite que las marcas continúen compitiendo por captar compradores en un escenario de mayor diversidad de modelos.

Los últimos dos meses del año y las expectativas para 2027

De cara al cierre de 2026, el presidente de ACARA reconoció que el sector ingresará en un período que históricamente presenta menores niveles de actividad. Noviembre y diciembre suelen ser los dos meses más flojos para el mercado automotor, una característica estacional que las empresas deberán tener en cuenta al momento de definir sus estrategias comerciales.

Sin embargo, Beato consideró que existe la posibilidad de atravesar ese período con crecimiento interanual, impulsado por una intensificación de las promociones y bonificaciones que las automotrices pondrán en marcha para alcanzar sus objetivos anuales.

"Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales", manifestó.

El dirigente también expresó su expectativa de que ese comportamiento permita mejorar las perspectivas para el próximo ejercicio.

"Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este", agregó. De esta manera, las expectativas del sector están puestas en la capacidad de las marcas para incrementar sus esfuerzos comerciales durante el último tramo del año y compensar, al menos parcialmente, la caída que muestran los registros acumulados.

Toyota volvió a liderar el ranking de marcas

En el análisis por fabricantes, Toyota volvió a ocupar el primer lugar de patentamientos durante octubre, con 6.947 unidades registradas. La automotriz encabezó nuevamente las ventas y mantuvo una diferencia respecto de sus principales competidores.

El segundo puesto correspondió a Volkswagen, que alcanzó los 5.358 vehículos, mientras que Fiat completó el podio con 5.039 unidades.

Detrás de las tres primeras posiciones se ubicaron Ford, Chevrolet y Renault, seguidas por Peugeot, Citroën, BYD y Jeep.

El ranking de las diez marcas con mayor cantidad de patentamientos durante octubre quedó conformado de la siguiente manera:

Marca Unidades patentadas Toyota 6.947 Volkswagen 5.358 Fiat 5.039 Ford 4.421 Chevrolet 3.863 Renault 3.064 Peugeot 2.316 Citroën 1.426 BYD 1.377 Jeep 1.063

La presencia de BYD entre las diez marcas más patentadas también se vincula con el avance de las automotrices asiáticas señalado por Beato. La compañía alcanzó 1.377 unidades durante octubre y se ubicó por encima de Jeep, que registró 1.063 vehículos.

Toyota Hilux mantuvo el liderazgo entre los modelos

En el ranking de modelos, la Toyota Hilux volvió a ocupar el primer puesto, con 2.820 unidades patentadas durante octubre. La camioneta encabezó nuevamente las preferencias y quedó por delante de otros dos modelos de gran presencia en el mercado: Volkswagen Amarok y Ford Ranger.

La Amarok consiguió el segundo lugar, con 2.128 patentamientos, mientras que la Ranger completó el podio con 1.953 unidades.

El listado también mostró una importante presencia de modelos de diferentes segmentos, entre ellos automóviles, SUV y camionetas, con representantes de Toyota, Volkswagen, Ford, Fiat, Peugeot y Chevrolet.

El ranking completo de los diez modelos más patentados fue el siguiente:

Modelo Unidades Toyota Hilux 2.820 Volkswagen Amarok 2.128 Ford Ranger 1.953 Fiat Cronos 1.799 Ford Territory 1.791 Toyota Yaris Cross 1.256 Peugeot 208 1.155 Toyota Corolla Cross 1.062 Chevrolet Onix 1.054 Volkswagen Tera 1.005

La distribución de los patentamientos permite observar que Toyota consiguió colocar dos modelos entre los primeros puestos, con la Hilux liderando el listado y el Yaris Cross y el Corolla Cross también dentro de los diez más vendidos.

Ford, por su parte, ubicó a la Ranger y al Territory entre los modelos destacados, mientras que Volkswagen logró presencia con la Amarok y el Tera.