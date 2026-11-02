El dólar oficial toca el valor más alto del año, aunque avanzó menos que la inflación

El comienzo de noviembre encontró al dólar oficial minorista en el valor nominal más alto del que se tenga registro, luego de una suba de $5 que llevó su cotización a $1565 en la ventanilla del Banco Nación. Sin embargo, detrás de ese nuevo máximo se mantiene una dinámica que marca el comportamiento del mercado cambiario durante el año: el tipo de cambio avanzó considerablemente menos que la inflación acumulada, lo que derivó en una apreciación real del peso y ubicó al dólar en uno de los niveles reales más bajos de la última década.

En la primera rueda de la semana, la cotización minorista registró un incremento de $5 respecto del cierre anterior, equivalente a una variación diaria del 0,3%. La evolución del precio permite observar que, a dos meses de finalizar el año, el dólar oficial acumuló hasta el momento un avance de $85, es decir, un 5,7%.

Ese movimiento contrasta con la inflación acumulada hasta septiembre, último dato disponible, que alcanzó el 23,6%. La diferencia entre ambas variables refleja el rezago del tipo de cambio frente a la evolución de los precios y constituye uno de los elementos centrales del escenario financiero actual.

En tanto, el precio promedio del dólar oficial minorista en el resto del mercado se ubicó en $1566,60, según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La distancia con el techo de la banda cambiaria

En el mercado mayorista, el dólar también mostró una tendencia alcista durante la jornada. La cotización se ubicó en $1543,62, lo que representó un incremento de $6,90 respecto del cierre del viernes, equivalente a una suba del 0,45%.

La evolución del tipo de cambio mayorista se desarrolla dentro del esquema de bandas cambiarias vigente desde abril del año pasado. En ese marco, el techo de la banda se ubicó este lunes en $1954,48, una referencia que permanece a una distancia del 26,6% respecto del valor actual de la cotización.

La diferencia entre el precio mayorista y el límite superior de la banda permite dimensionar el margen existente dentro del esquema cambiario, mientras el dólar oficial continúa mostrando una evolución moderada frente al avance de los precios de la economía.

Cómo operan los dólares financieros

Los tipos de cambio financieros presentaron variaciones dispares durante la rueda, con una baja en el dólar MEP y un avance del contado con liquidación.

El dólar MEP, que se negocia en las pantallas del mercado de capitales, cotizó a $1566,07. La cifra representó una caída diaria de $7,55, equivalente a una disminución del 0,5%.

En sentido contrario, el contado con liquidación (CCL) avanzó $1,21 y alcanzó los $1655,25, con una variación positiva del 0,1%. Las diferencias entre las cotizaciones reflejaron un comportamiento heterogéneo dentro del mercado cambiario, en una jornada en la que el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal, pero mantuvo su evolución por debajo de la inflación acumulada.

El riesgo país retrocede, pero alto

En el mercado de deuda, el riesgo país se ubicó este lunes en 779 puntos básicos, unas ocho unidades por debajo del cierre previo, lo que representó una disminución del 1%. A pesar de esa baja, el indicador elaborado por el JP Morgan continúa en uno de los niveles más altos desde las elecciones legislativas del año pasado, cuando llegó a mostrar en las pantallas del mercado valores de hasta cuatro dígitos.

El comportamiento del índice se mantiene como una referencia relevante para observar la percepción del mercado sobre el riesgo argentino y las condiciones de financiamiento del país.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron con variaciones mixtas. Entre los Bonares, las caídas alcanzaron el 1,2% en el AL41D, mientras que entre los Globales se registraron subas de hasta el 2,6% en el GD46D.

La disparidad de resultados reflejó una rueda sin una tendencia uniforme para los títulos de deuda, en un contexto en el que el riesgo país continúa elevado y el acceso al financiamiento internacional permanece condicionado.

Los ADR argentinos muestran fuertes diferencias en Wall Street

En la Bolsa de Nueva York, los certificados de acciones argentinas conocidos como ADR operaron con variaciones heterogéneas. Mercado Libre encabezó las subas con un incremento del 3,8%, seguida por Globant, que avanzó un 2,1%, y Telecom Argentina, con una mejora del 1,7%.

En el extremo contrario, las mayores caídas correspondieron a Irsa, cuyos papeles retrocedieron un 10,1%. Cresud registró una baja del 6,6%, mientras que YPF perdió un 3,1%.

Las diferencias entre los resultados de las compañías reflejaron la ausencia de una tendencia generalizada para los activos argentinos que cotizan en el mercado estadounidense.