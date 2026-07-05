ANSES julio 2026: cuánto cobrarán los jubilados con 30 años de aportes

n julio de 2026, los haberes de los jubilados que se cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizarán un 2,1%, en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC, lo que impactará directamente en el monto de las jubilaciones que se cobrarán ese mes.

La suba se aplica bajo el esquema de movilidad mensual previsto en el Decreto 274/2024, que establece ajustes automáticos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. De esta manera, la variación inflacionaria de mayo impacta directamente en los pagos previsionales de julio.

Jubilados con 30 años de aportes: qué ingreso reciben en julio de 2026

Para quienes acceden al haber mínimo y acreditan 30 años de aportes, el esquema de cobro se mantiene dentro de los valores base del sistema previsional.

En julio de 2026, estos beneficiarios percibirán:

Haber mínimo : $411.989,32

: $411.989,32 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Ingreso total estimado: $481.989,32

El monto final puede variar levemente según deducciones o situaciones particulares de cada caso.

Cómo determina ANSES el monto de una jubilación

El cálculo del haber inicial no es fijo y depende de la trayectoria salarial de cada trabajador durante su vida laboral.

Para establecerlo, ANSES toma como base:

El promedio de las últimas 120 remuneraciones registradas (equivalentes a los últimos 10 años trabajados)

(equivalentes a los últimos 10 años trabajados) La actualización de esos salarios mediante índices oficiales

mediante índices oficiales El resultado de ese promedio, que define el haber inicial del beneficio

Es importante señalar que el aguinaldo no se incluye dentro del cálculo jubilatorio.

Cómo quedan PUAM, PNC y otras prestaciones

La actualización del 2,1% también alcanza al resto de las prestaciones del sistema.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor):

Haber : $329.591,45

: $329.591,45 Bono : $70.000

: $70.000 Total: $399.591,45

Pensiones No Contributivas (PNC):

Haber : $288.394,05

: $288.394,05 Bono : $70.000

: $70.000 Total: $358.394,05

En el caso de la Pensión para Madres de Siete Hijos, los valores se alinean con la jubilación mínima:

Haber : $411.989,32

: $411.989,32 Con bono: $481.989,32

Fechas de cobro jubilación mínima ANSES julio 2026

El calendario de pagos de la jubilación mínima en julio de 2026 se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.