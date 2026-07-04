Argentina captó solo el 1,6% de la inversión extranjera que llegó a América Latina durante 2025

Argentina recibió apenas el 1,6% de la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a América Latina durante 2025, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) sobre la base de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El desempeño es seguido de cerca en provincias como Catamarca, donde la llegada de inversiones resulta clave para el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura.

Según el estudio, mientras la región volvió a captar un mayor volumen de capitales internacionales, la economía argentina no logró acompañar esa recuperación, pese a las expectativas generadas por el Gobierno nacional en torno a la desregulación económica y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

América Latina creció, pero Argentina quedó rezagada

Los datos de la CEPAL muestran que la inversión extranjera directa hacia América Latina aumentó un 7,1% durante 2025, hasta alcanzar casi 189.000 millones de dólares.

Brasil concentró cerca del 38% de esos flujos, mientras que México recibió otro 24%. En contraste, Argentina explicó solo el 1,6% del total regional.

El informe del IAG sostiene que los efectos esperados del RIGI todavía no se reflejan en el ingreso de inversiones productivas.

"Los frutos del RIGI todavía no impactaron en las cuentas públicas, la Inversión Extranjera Directa no repunta", señalaron los especialistas del instituto.

El debate sobre las condiciones para atraer inversiones

El documento sostiene que la recuperación regional demuestra que la competencia por atraer inversiones ya no depende únicamente de menores impuestos o de la desregulación económica.

En esa línea, la CEPAL plantea que factores como la infraestructura, la innovación, el desarrollo de proveedores locales y la existencia de políticas productivas de largo plazo resultan determinantes para captar inversiones sostenibles.

El informe señala que, pese a las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, Argentina todavía no logró incorporarse al proceso de recuperación observado en otros países de la región.

Cuatro trimestres consecutivos de caída

El estudio también advierte que la economía argentina acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción de la inversión.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el IAG y elaboradas a partir de datos del INDEC, la Inversión Bruta Interna Fija per cápita cayó 3,2% respecto del último trimestre de 2023 y 12% en comparación con el inicio de ese año.

Además, el informe señala un cambio en la composición de la inversión. Mientras la destinada a maquinaria y equipos de producción nacional retrocedió 8%, la inversión orientada a bienes importados aumentó 12%.

Según el centro de estudios, esta tendencia implica que una mayor proporción de las inversiones se destina a la compra de bienes producidos en el exterior, con un menor impacto sobre la industria y los proveedores locales.

Un informe con una mirada crítica

Las conclusiones corresponden al Instituto Argentina Grande y reflejan su análisis de los datos publicados por la CEPAL y el INDEC. En ese sentido, el documento sostiene que las medidas de desregulación económica implementadas por el Gobierno nacional aún no se tradujeron en un incremento significativo de la inversión extranjera directa ni en una recuperación de la inversión productiva.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.