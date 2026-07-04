ANSES: a quiénes les corresponde el extra de $149.425 que se deposita en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó julio con la actualización de las prestaciones sociales tras el aumento del 2,1% por movilidad. Sin embargo, uno de los beneficios más importantes para millones de familias, la Tarjeta Alimentar, mantiene sus valores y continúa pagándose automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

Este programa busca garantizar el acceso a alimentos para los hogares con menores ingresos y representa un ingreso adicional que, en el caso de las familias con tres o más hijos, puede alcanzar los $149.425 mensuales.

A diferencia de la AUH, cuyos montos aumentan de forma mensual por la movilidad, la Tarjeta Alimentar se actualiza por decisión del Gobierno nacional y no por la fórmula de inflación.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en julio

La Tarjeta Alimentar no requiere inscripción previa ni trámites adicionales. ANSES identifica automáticamente a los beneficiarios a partir de la información registrada en su base de datos y acredita el dinero junto con la prestación principal.

El beneficio alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

. Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más.

Quienes cumplen con estas condiciones reciben el pago de manera automática en la misma cuenta donde cobran su prestación de ANSES.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

Durante julio, los montos permanecen sin modificaciones y varían según la composición del grupo familiar.

Los valores vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El monto máximo corresponde a las familias con tres o más hijos que reúnen las condiciones para acceder al programa.

Se puede cobrar junto con la AUH

Sí. La Tarjeta Alimentar es un beneficio compatible con la Asignación Universal por Hijo y con otras prestaciones sociales.

Esto significa que las familias reciben el monto de la AUH correspondiente a julio, más el pago de la Tarjeta Alimentar y, en los casos que corresponda, también el Complemento Leche del Plan de los 1.000 Días.

De esta manera, el ingreso mensual puede incrementarse considerablemente para los hogares con niños pequeños o familias numerosas.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar

Los titulares pueden verificar si tienen asignado el beneficio ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde figura el detalle de las prestaciones y la fecha de cobro.

También es posible consultar el calendario de pagos desde los canales oficiales del organismo.

Fechas de cobro Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo