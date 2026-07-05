El consumo volvió a retroceder en junio: las ventas pyme bajaron 1,3% mensual

El comercio minorista de las pequeñas y medianas empresas volvió a mostrar señales de debilidad durante junio. Si bien las ventas registraron un crecimiento interanual del 0,9%, el resultado no alcanzó para modificar la tendencia negativa que atraviesa el sector desde comienzos del año.

De acuerdo con el relevamiento realizado por CAME, en la comparación mensual desestacionalizada las ventas descendieron 1,3% respecto de mayo, mientras que el balance del primer semestre reflejó una retracción acumulada del 2,5%, consolidando un escenario en el que el consumo continúa condicionado por la prudencia de los hogares.

El informe señala que la leve mejora frente a junio de 2025 respondió principalmente a dos factores puntuales. Por un lado, el ingreso adicional generado por el cobro del medio aguinaldo incrementó temporalmente la liquidez de los consumidores. Por otro, el Mundial 2026 aportó un estímulo específico para determinados rubros comerciales vinculados al consumo durante el evento deportivo.

Sin embargo, estos factores no lograron modificar el comportamiento predominante de los consumidores, que continúa caracterizado por la búsqueda permanente de promociones, descuentos y alternativas de menor costo.

Un escenario de mayor estabilidad, aunque con cautela

Más allá del desempeño de las ventas, el informe también relevó la percepción de los comerciantes sobre la situación económica del sector. Los resultados muestran un escenario de moderada estabilización. La mitad de los comerciantes consultados manifestó que su situación económica se mantuvo sin cambios respecto del año anterior y, al mismo tiempo, disminuyó la proporción de empresarios que percibe un deterioro.

No obstante, esa mejora en las expectativas no se traduce todavía en decisiones de expansión o inversión. Entre los principales resultados del relevamiento se destacan:

El 52,3% de los comerciantes espera que la situación permanezca sin cambios durante los próximos doce meses.

El 37,7% proyecta una mejora.

El 10% considera que el escenario podría empeorar.

El 59,3% sostiene que aún no es un buen momento para realizar inversiones o ampliar capital.

Estos datos reflejan que, pese a cierta estabilidad en las expectativas, continúa predominando la cautela dentro del sector comercial.

Perfumería y farmacia encabezaron las subas

Entre los distintos rubros analizados, Perfumería fue el que registró el mejor desempeño durante junio. Las ventas crecieron 9,5% interanual, favorecidas parcialmente por una base de comparación más baja respecto de 2025. Sin embargo, el sector también advirtió sobre algunos desafíos que afectan su actividad cotidiana. Entre ellos mencionó:

El incremento de las compras realizadas mediante plataformas internacionales.

Las dificultades financieras derivadas de la presión tributaria.

El segundo mejor desempeño correspondió al rubro Farmacia, que registró un crecimiento interanual del 5,4%. Según el informe, la mejora estuvo impulsada por la temporada de enfermedades respiratorias y por las campañas preventivas. Sin embargo, las farmacias señalaron que los consumidores priorizaron la compra de medicamentos esenciales y de versiones genéricas, mientras que las demoras en los pagos de las obras sociales complicaron la reposición de stock.

Alimentos e indumentaria mostraron avances moderados

Las ventas de Alimentos y bebidas crecieron 2,9% respecto del mismo mes del año anterior. El informe atribuye ese incremento tanto al cobro del aguinaldo como al consumo asociado al Mundial, especialmente en productos como bebidas, snacks y panificados.

No obstante, los comerciantes indicaron que buena parte de las ventas dependió de:

Promociones bancarias.

Descuentos mediante billeteras virtuales.

Compras de segundas marcas.

Adquisiciones en cantidades más pequeñas por parte de los consumidores.

En tanto, Textil e indumentaria registró una mejora del 1,9%. El descenso de las temperaturas favoreció la comercialización de prendas de abrigo, mientras que el Mundial impulsó la demanda de camisetas y artículos deportivos vinculados con la Selección.

A pesar de ese resultado positivo, el sector expresó preocupación por la creciente competencia de los productos importados y del comercio informal.

Los sectores que continuaron mostrando retrocesos

No todos los rubros lograron acompañar la mejora interanual observada en algunos segmentos. El peor desempeño volvió a registrarse en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, donde las ventas descendieron 3,1%.

Según el relevamiento, el cobro del aguinaldo no consiguió reactivar la compra de bienes durables. Muchos comercios debieron sostener promociones para concretar operaciones, al tiempo que enfrentaron mayores costos y una pérdida de rentabilidad.

También mostró resultados negativos el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que retrocedió 2%. En este caso, el informe vincula la caída con la paralización de nuevas obras y con una demanda concentrada únicamente en reparaciones urgentes.

Por su parte, Calzado y marroquinería registró una baja interanual del 1%. Los comerciantes del sector señalaron que el consumo continúa limitado por varios factores: