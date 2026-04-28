El consumo masivo profundiza su caída y marca el peor retroceso en 14 meses

El consumo masivo continúa sin mostrar señales sostenidas de recuperación y en marzo registró una caída interanual del 5,1%, según una medición privada. Se trata del retroceso más pronunciado en los últimos 14 meses, lo que confirma la persistencia de una tendencia negativa que se arrastra desde períodos anteriores.

De acuerdo con los datos relevados, el sector acumula en lo que va de 2026 una contracción del 3,1%, reflejando que, más allá de variaciones puntuales, el comportamiento general del consumo se mantiene debilitado.

El informe fue elaborado por la consultora especializada Scentia, que monitorea mensualmente la evolución de la actividad comercial en distintos canales, incluyendo supermercados, ventas por Internet, mayoristas, farmacias y comercios de cercanía.

Un repunte mensual

A pesar de la marcada caída en la comparación interanual, marzo presentó un dato positivo en términos mensuales. En relación con febrero, el consumo evidenció un repunte del 6,1%, lo que introduce un matiz dentro del panorama general.

Sin embargo, este incremento no alcanza para compensar el deterioro acumulado ni para revertir la tendencia descendente observada en la comparación con el mismo mes del año anterior. La dinámica refleja un comportamiento oscilante, donde las mejoras puntuales no logran consolidarse en el tiempo.

Desempeño por sectores

El análisis desagregado por sectores muestra que la contracción fue prácticamente generalizada, con excepción de dos segmentos que lograron sostener números positivos.

Según Scentia, la evolución interanual por canal fue la siguiente:

Supermercados de cadena: caída del 7%.

caída del 7%. Autoservicios independientes: baja del 5%.

baja del 5%. Comercios de cercanía: retroceso del 4,5%.

retroceso del 4,5%. Mayoristas: caída del 8,8%.

En contraste, los únicos sectores que escaparon a la tendencia negativa fueron:

Farmacias: crecimiento del 0,9%.

crecimiento del 0,9%. Ventas online: incremento del 34,3%.

Estos datos evidencian un comportamiento heterogéneo dentro del consumo, donde el comercio electrónico se consolida como el segmento de mayor expansión, mientras que los canales tradicionales continúan en retroceso.

El acumulado del primer trimestre confirma la debilidad

La medición correspondiente al primer trimestre del año refuerza el diagnóstico de contracción. En este período, el consumo general registró una caída acumulada del 3,1%. En este caso, el desglose por sectores muestra nuevamente un predominio de resultados negativos:

Supermercados: -5,4%.

-5,4%. Autoservicios: -4,4%.

-4,4%. Farmacias: -1,3%.

-1,3%. Comercios de cercanía: -1,3%.

-1,3%. Mayoristas: -4,5%.

El único sector con desempeño positivo fue el comercio electrónico: +31,3%. La persistencia de estos resultados consolida un escenario en el que la recuperación no logra extenderse a la mayoría de los canales de venta.

Rubros de consumo

El análisis por tipo de productos también refleja un comportamiento contractivo generalizado. En marzo, todos los rubros relevados registraron caídas en la comparación interanual. Los datos muestran el siguiente detalle:

Limpieza de ropa y hogar: -12%.

-12%. Alimentos perecederos: -9,7%.

-9,7%. Desayuno y merienda: -8,2%.

-8,2%. Higiene y cosmética: -5%.

-5%. Impulsivos: -4,3%.

-4,3%. Alimentos: -4%.

Este panorama evidencia que la retracción del consumo alcanza tanto a bienes esenciales como a productos de compra ocasional, sin excepciones dentro de los rubros analizados.

Dos años marcados por la inestabilidad

El comportamiento actual del consumo masivo se inscribe en un proceso más amplio que, según Scentia, abarca los últimos dos años. Desde el cambio de gobierno, el sector atravesó etapas diferenciadas. Durante 2024, se registró una contracción muy fuerte, que llegó a ser de casi el 14% en todo el año. En 2025, en tanto, se produjo una recuperación del 2%, aunque insuficiente para compensar la caída previa.

Este recorrido explica en parte las dificultades actuales para consolidar una tendencia de crecimiento sostenido.

Coincidencias con otros indicadores privados

Otros relevamientos privados confirman un diagnóstico similar sobre la evolución del consumo. El Índice de Consumo Privado elaborado por la Universidad de Palermo (UP) mostró en marzo un aumento del 0,7% respecto de febrero, pero una caída del 2,6% en la comparación interanual. En el acumulado del primer trimestre, el indicador refleja un descenso del 2%.

Por su parte, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) registró una baja interanual del 1,3% y una caída desestacionalizada del 0,5% frente a febrero.

Desde la entidad señalaron que este comportamiento debe analizarse en relación con el contexto de precios. En ese sentido, afirmaron: "Cabe enmarcar esta evolución del consumo en términos del comportamiento de los precios, dado que desde mediados del 2025 se registró una moderada aceleración de la inflación".