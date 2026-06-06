ANSES pagará por única vez $493.483 a este grupo de personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores actualizados de las prestaciones previsionales para junio de 2026. La actualización responde al incremento por movilidad del 2,58% que se aplica sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Entre los beneficios alcanzados por el aumento se encuentra la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y por Vejez, una prestación destinada a personas que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo previsional. Durante junio, los titulares de esta asistencia recibirán además el bono extraordinario de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Como resultado de estos conceptos adicionales, el monto total que percibirán los beneficiarios de esta pensión alcanzará los $493.483,89, en un único pago durante el mes. La actualización forma parte del esquema vigente de movilidad previsional, que ajusta los haberes mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses anteriores. Asimismo, ANSES informó que las jubilaciones y pensiones que no superen los $473.317,99 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese valor de referencia.

Monto de la Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez

La Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez registraron una suba del 2,58% en junio. Con este incremento, el haber mensual pasó a ubicarse en $282.322,59. Este beneficio integra el conjunto de prestaciones previsionales que reciben actualizaciones mensuales bajo la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24.

Los nuevos montos definidos para junio son los siguientes:

jubilación mínima: $403.317,99

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $322.654,39

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $282.322,59

pensión madre de siete hijos: $403.317,99

Cada una de estas prestaciones incorpora además el bono extraordinario dispuesto para el mes y el correspondiente medio aguinaldo.

A cuánto asciende con bono y aguinaldo

ANSES liquidará durante junio el haber actualizado junto con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Gracias a esta combinación, los ingresos finales de los beneficiarios serán considerablemente superiores al monto base de cada prestación.

Los valores completos que abonará el organismo previsional son los siguientes:

jubilación mínima: $674.976,99

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $553.981,59

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $493.483,89

pensión madre de siete hijos: $674.976,99

La inclusión del aguinaldo genera un refuerzo adicional para millones de beneficiarios durante el sexto mes del año. Este ingreso extra corresponde al primer semestre de 2026 y se acredita junto con el calendario habitual de pagos. Por otra parte, ANSES recordó que las asignaciones familiares y universales también recibieron el incremento del 2,58% dispuesto para junio.

Los nuevos valores de las principales prestaciones sociales quedaron establecidos de la siguiente manera:

asignación universal por hijo (AUH): $144.932

AUH por hijo con discapacidad: $471.915

asignación familiar por hijo: $72.474

asignación familiar por hijo con discapacidad: $235.967

En los casos de la AUH y la AUH por discapacidad, los importes corresponden al valor general por cada hijo. Para las asignaciones familiares, los montos informados pertenecen al primer rango de ingresos.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES informó que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y el medio de pago asignado a través de Mi ANSES. El calendario informado actualmente se organiza así:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio