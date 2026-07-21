Moody's elevó la calificación de la deuda argentina y mejoró su perspectiva

La agencia Moody's Ratings anunció una mejora en las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina, al elevarlas a B3 desde Caa1, una decisión que fue destacada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Junto con la mejora de la nota crediticia, la calificadora también modificó la perspectiva de estable a positiva, reflejando una evaluación más favorable sobre la evolución de la economía argentina y las perspectivas de continuidad del proceso de estabilización.

La decisión representa un cambio en la evaluación del riesgo soberano del país. Según indicó la agencia, el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, ya que el proceso de estabilización macroeconómica logró superar la fase inicial de ajuste y avanza hacia una etapa caracterizada por una mejora más duradera de los fundamentos crediticios.

Los factores que respaldaron la decisión

En su análisis, Moody's destacó una serie de elementos que, según la agencia, fortalecen el perfil crediticio argentino.

Entre los principales factores mencionados se encuentran:

Superávits fiscales sostenidos.

Inflación en descenso.

Continua liberalización económica.

La calificadora sostuvo que estos factores "fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica", consolidando un escenario considerado más favorable para la evolución financiera del país.

Asimismo, Moody's remarcó que la posición externa de Argentina ha mejorado, impulsada por diversos factores.

Entre ellos señaló:

Un mayor desempeño exportador.

El incremento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería.

Un mejor acceso al financiamiento externo.

Según la agencia, estos elementos contribuyen a reforzar la capacidad del país para sostener el proceso de estabilización y mejorar gradualmente sus fundamentos económicos.

Una perspectiva positiva hacia los próximos meses

Además de elevar la calificación soberana, Moody's modificó la perspectiva de estable a positiva.

La agencia explicó que esta decisión refleja la expectativa de que el perfil crediticio de Argentina podría fortalecerse aún más en la medida en que las mejoras estructurales en las finanzas externas continúen combinándose con la estabilización macroeconómica en curso.

De acuerdo con el análisis citado, esta evaluación supone que el proceso económico mantiene una trayectoria de consolidación, permitiendo fortalecer gradualmente la capacidad crediticia del país.

No obstante, Moody's también señaló que persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales previstas para 2027. Sin embargo, consideró que el rango de resultados de política se ha reducido en comparación con ciclos anteriores, lo que incrementa la probabilidad de continuidad de las políticas económicas.

Cambios en los techos de calificación

La mejora anunciada por Moody's también alcanzó los techos de calificación para Argentina.

En ese sentido, la agencia elevó:

El techo de calificación en moneda local a Ba3 desde B1.

El techo de calificación en moneda extranjera a B1 desde B2.

Posteriormente, también se destacó que Moody's elevó nuevamente el techo de calificación para Argentina, ubicándolo en Ba3 en moneda local y B1 en moneda extranjera, un aspecto que fue especialmente resaltado por el viceministro de Economía.

La calificadora explicó además que la recapitalización del Banco Central y la reducción de los pasivos intrasector público fortalecen la flexibilidad de la política económica, mientras que la disminución de la inflación contribuye a una recuperación de los ingresos reales y de la confianza.

Las proyecciones económicas de Moody's

Dentro de su evaluación, Moody's también presentó sus expectativas para la actividad económica argentina.

Las proyecciones difundidas por la agencia contemplan:

Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 3,4% en 2026.

Un crecimiento del PIB de 3,5% en 2027.

Estas previsiones acompañan la mejora de la calificación y forman parte del escenario de estabilización que la calificadora considera en su evaluación del riesgo soberano.

La reacción del Gobierno

El viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que con esta decisión las tres principales calificadoras internacionales —Moody's, S&P y Fitch— quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década.

Según explicó, esta convergencia tiene implicancias para el acceso a inversiones institucionales.

"Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina", señaló.

Daza también puso el foco en la importancia técnica del incremento de los techos de calificación soberana.

En ese sentido afirmó:

"Este es un detalle técnico muy importante. Permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales".

Finalmente, el funcionario remarcó que la mejora no se limitó exclusivamente a la nota crediticia.

Destacó que Moody's cambió la perspectiva de estable a positiva, un aspecto que, según explicó, tiene relevancia para la evolución futura de la calificación soberana.

Al respecto sostuvo:

"Eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses. Esta vez es diferente!"

De esta manera, la decisión de Moody's combinó una mejora de la calificación soberana, un incremento de los techos de calificación y un cambio de perspectiva hacia un escenario positivo. La agencia fundamentó su evaluación en la disminución del riesgo de incumplimiento, la consolidación de la estabilización macroeconómica, los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación, la liberalización económica, la mejora de la posición externa, el fortalecimiento de la política económica y las perspectivas de crecimiento previstas para los próximos años. Desde el Ministerio de Economía, la decisión fue interpretada como un paso que podría ampliar las posibilidades de inversión, mejorar las condiciones de financiamiento para el sector privado y abrir un escenario con mayores probabilidades de nuevas mejoras en la evaluación crediticia del país durante los próximos 12 a 18 meses.