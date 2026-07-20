La carne vacuna pierde terreno: el consumo cayó 11,5% y los precios redefinen el mercado interno

El consumo de carne vacuna atraviesa un escenario de retroceso durante el primer semestre del año. De acuerdo con el informe elaborado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el mercado argentino mostró una disminución significativa en la cantidad de carne absorbida por los consumidores locales, en un contexto marcado por la evolución de los precios de los cortes.

Según los datos del reporte, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 1,02 millones de toneladas durante los primeros seis meses del año, una cifra que representa una caída del 11,5% anual frente al mismo período de 2025. En términos concretos, el mercado doméstico incorporó unas 131.830 toneladas menos que el año anterior.

Esta reducción también se observa al analizar el comportamiento del consumo individual. El promedio móvil correspondiente a los últimos doce meses ubicó el consumo per cápita anual en 47 kilos por habitante, un nivel que resulta 8,2% inferior al registrado en junio del año pasado. La diferencia implica una pérdida de 4,2 kilos por habitante al año, reflejando una modificación en los hábitos de consumo frente a la dinámica de precios.

Los precios de los cortes, en el centro de la retracción

La caída de la demanda interna se encuentra vinculada a la evolución del valor de la carne vacuna en los puntos de venta. Si bien el ritmo de aumento del nivel general de precios al consumidor mostró una desaceleración en junio, con una variación mensual del 1,9%, el rubro de carnes y derivados acumuló un incremento anual del 45,0%.

Este comportamiento ubicó al sector por encima del aumento registrado por el IPC general, que en el mismo período alcanzó el 33,4%. Al observar específicamente los cortes vacunos, la presión sobre los precios fue todavía mayor: en junio, el incremento anual llegó al 53,6%.

La comparación con otras alternativas de consumo también evidencia una diferencia relevante. Mientras los cortes vacunos aumentaron a ese ritmo, el precio del pollo registró una suba anual del 29,9%. Como consecuencia, durante los últimos doce meses, el kilo de carne vacuna se encareció un 18,3% en relación con el kilo de pollo.

Una estabilización reciente con movimientos dispares

A pesar de la tendencia acumulada durante el último año, el informe de CICCRA señala que durante el último trimestre comenzó a observarse una etapa de estabilización de precios. En junio, el precio promedio de los cortes vacunos presentó una variación mensual negativa del 0,1%.

Dentro de ese comportamiento general, algunos cortes registraron bajas específicas:

Asado: disminuyó un 1,8% mensual .

disminuyó un . Nalga: registró una baja del 0,9% .

registró una baja del . Cuadril: descendió un 0,5%.

En contraposición, otros productos mostraron incrementos durante el mismo período:

Carne picada común: aumentó un 2,1% mensual .

aumentó un . Paleta: subió un 0,6%.

Estos movimientos reflejan una evolución heterogénea dentro de la categoría, con diferencias según el tipo de corte analizado.

Producción nacional: menos peso del mercado interno

La menor capacidad de absorción del mercado local también modificó la distribución de la producción argentina de carne vacuna. Durante el primer semestre de 2026, el mercado interno concentró el 71,4% de la carne producida, una participación inferior a la registrada en el mismo período de 2025, cuando representaba el 75,6%.

La reducción del peso relativo del consumo doméstico se produjo al mismo tiempo que aumentó la participación del comercio exterior. Mientras la demanda local mostró una contracción, las exportaciones tuvieron una evolución positiva.

Las exportaciones compensan parte del retroceso interno

Durante la primera mitad del año, los envíos al exterior registraron un crecimiento del 10,2% interanual en volumen, mostrando una dinámica opuesta a la del consumo interno.

Esta expansión estuvo impulsada por la ampliación de la cuota con Estados Unidos, un factor que permitió fortalecer la salida externa de la producción. De esta manera, las exportaciones lograron compensar parcialmente la menor actividad registrada en la industria frigorífica.

Sin embargo, el sector también enfrentó una limitación vinculada a la oferta de hacienda. En junio, la industria frigorífica operó con niveles históricamente bajos de actividad debido a la menor disponibilidad de hacienda, un escenario que condicionó el funcionamiento del sector pese al mayor dinamismo de los mercados externos.

El balance del primer semestre muestra así una transformación en la estructura del negocio de la carne vacuna: un consumo interno que pierde participación frente al avance de los precios, una demanda local más retraída y un sector exportador que gana protagonismo como vía de compensación.