La petrolera británica Harbour Energy negó cualquier vinculación actual o futura con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y ratificó que sus principales intereses comerciales y estratégicos están concentrados en el desarrollo energético de la Argentina, con especial atención en sus operaciones vinculadas con Vaca Muerta y otros proyectos de producción de gas natural.

La definición fue transmitida por Martín Rueda, director general de Wintershall Dea, compañía perteneciente al grupo Harbour, quien descartó expresamente la posibilidad de que la firma participe en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas.

"Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro. Nuestro foco está puesto en la Argentina", aseguró el ejecutivo.

La declaración constituye una ratificación de la posición empresarial de Harbour Energy respecto de las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur y busca establecer una diferenciación entre su actual estructura corporativa y los antecedentes de algunas de las compañías que formaron parte de su trayectoria empresarial.

Las expresiones se producen en medio de las controversias generadas por los proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas y de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra las empresas que desarrollan actividades petroleras en esa zona sin contar con autorización nacional.

En ese escenario, Harbour Energy buscó dejar en claro que su estrategia de negocios no contempla la participación en emprendimientos petroleros en las islas y que sus inversiones y operaciones están orientadas al mercado energético argentino.

Su posición en el mercado argentino

La presencia de Harbour Energy en la Argentina tiene una dimensión importante dentro de la estructura productiva nacional. Actualmente, la compañía se ubica como la quinta productora de gas natural del país, con un promedio de 10,6 millones de metros cúbicos diarios, volumen que representa aproximadamente el 7% de la producción nacional.

Sus principales operaciones se encuentran concentradas en dos áreas estratégicas: los desarrollos de Vaca Muerta y los proyectos costa afuera ubicados en Tierra del Fuego.

Esta distribución de actividades refleja el alcance de la presencia de la empresa en el sector energético argentino, con participación tanto en la producción vinculada con los recursos no convencionales como en emprendimientos desarrollados en áreas marítimas. La importancia de Vaca Muerta dentro de la estrategia de Harbour se relaciona con su participación en el desarrollo de los recursos gasíferos del país, mientras que sus operaciones en Tierra del Fuego amplían su presencia en otras áreas de producción de hidrocarburos.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, el objetivo es mantener el desarrollo de sus negocios en el territorio argentino, sin establecer vínculos con los proyectos de explotación petrolera que generan controversias en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

Participación en Southern Energy y el objetivo de exportar GNL en 2027

Otro de los componentes relevantes de la actividad de Harbour Energy en la Argentina es su participación en Southern Energy (SESA), consorcio del que posee el 15% de las acciones.

El emprendimiento tiene previsto comenzar a exportar gas natural licuado (GNL) durante la primavera de 2027, un objetivo que forma parte de los proyectos de expansión de la actividad energética argentina hacia los mercados internacionales. La iniciativa se encuentra incluida dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), instrumento al que está incorporado el proyecto para desarrollar su esquema de inversiones.

La participación de Harbour en Southern Energy representa otro aspecto de su apuesta por el negocio energético nacional, particularmente por las posibilidades de ampliar la comercialización del gas natural mediante su transformación en GNL y posterior exportación.

En ese sentido, la compañía mantiene una presencia que no se limita a la producción destinada al mercado interno, sino que también contempla proyectos vinculados con el desarrollo de infraestructura y la salida exportadora de los recursos energéticos.

La previsión de comenzar las exportaciones durante la primavera de 2027 constituye uno de los principales hitos establecidos para el emprendimiento, en el que Harbour participa como socio minoritario con una participación del 15%.

Los antecedentes empresariales y la relación con Premier Oil

La posición actual de Harbour Energy respecto de las Islas Malvinas debe analizarse también a partir de los antecedentes de su estructura empresarial. La relación histórica de la petrolera con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur se remonta a su trayectoria corporativa anterior y, particularmente, a la actividad desarrollada por Premier Oil, compañía que fue sancionada por la Argentina en 2013 debido a sus trabajos de exploración petrolera en la zona de las Malvinas.

Harbour Energy es la continuadora jurídica en Gran Bretaña de Premier Oil, una circunstancia que vincula los antecedentes de ambas compañías y que explica parte de las controversias relacionadas con su presencia empresarial en el sector hidrocarburífero.

Sin embargo, desde Harbour destacaron que la estructura actual de la firma presenta diferencias respecto de la que tenía Premier Oil. Según explicaron, la compañía cuenta con accionistas, autoridades y una estructura de control diferentes de los existentes en aquella etapa.

Esta diferenciación constituye uno de los argumentos utilizados por la empresa para explicar su actual posicionamiento y separar sus operaciones presentes de las actividades que anteriormente desarrolló Premier Oil en el área de las Islas Malvinas.

La adquisición de Premier Oil y la salida definitiva de Sea Lion

El proceso de transformación empresarial que dio origen a Harbour Energy comenzó en 2021, cuando Chrysaor adquirió Premier Oil y se conformó la nueva compañía.

A partir de esa operación, la empresa tomó la decisión de retirarse del proyecto Sea Lion, un emprendimiento petrolero ubicado al norte de las Islas Malvinas. La desvinculación no se produjo de manera inmediata, sino que se completó durante 2022, cuando Harbour Energy transfirió la totalidad de su participación en el proyecto.

Según la información proporcionada por la compañía, esa decisión respondió a la necesidad de cumplir con los requerimientos establecidos por las autoridades argentinas.

La transferencia de la totalidad de su participación marcó un punto importante en el proceso de separación de Harbour respecto de las actividades vinculadas con Sea Lion y permitió concretar su salida del emprendimiento.

Desde entonces, la firma sostiene que no mantiene intereses ni actividades relacionados con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y que no tiene previsto participar en ese tipo de proyectos en el futuro.

La denominada "Condición del Perdón Argentino"

Otro antecedente importante dentro de la reorganización de Harbour Energy estuvo relacionado con el proceso de adquisición global de los activos de Wintershall Dea.

Durante esa operación se incorporó una exigencia denominada "Condición del Perdón Argentino", que establecía una obligación específica para la compañía en materia de cumplimiento de los requisitos regulatorios nacionales. La condición determinaba que Harbour debía inscribirse en el registro nacional de empresas petroleras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Disposición 337/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos.

Este requisito formó parte de las condiciones contempladas durante el proceso de adquisición de los activos de Wintershall Dea y se incorporó a la estructura de obligaciones que debía cumplir la compañía en relación con su actividad en la Argentina.

La inscripción en el registro nacional representó, de esta manera, un aspecto específico de la relación de Harbour Energy con las autoridades argentinas, en un contexto marcado por los antecedentes de Premier Oil y las controversias en torno a la exploración petrolera en las aguas cercanas a las Malvinas.