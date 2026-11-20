El dólar mayorista cerró la semana con una nueva alza y registró el mayor aumento semanal desde abril de 2025, al tiempo que la brecha cambiaria volvió a estirarse y quedó al borde de tocar el 13%.

En concreto, el tipo de cambio mayorista subió quince pesos, o el equivalente al 1%, durante este viernes y terminó en $1.580. Así, el alza total de la semana llegó al 2,4%, el mayor aumento desde abril de 2025. En lo que va del año, el incremento alcanza el 7,2%, por debajo del 26,3% acumulado de inflación.

La diferencia con el límite superior del régimen cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA) escaló hasta los $396,68 o 25,11%. Actualmente, ese límite se ubica en $1.976,68.

En cuanto al dólar minorista, subió $15, o 0,95%, hasta los $1.600 en la pizarra del Banco Nación.

El dólar «blue» o informal avanzó $35, o 2,1%, y cerró la última jornada hábil en $1.675.

Respecto a los segmentos financieros, el MEP subió 2,1% hasta $1.677,53, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó 2,2% hasta $1.782,1.

Así, la brecha entre este último y el mayorista volvió a estirarse y alcanzó el 12,8%, equivalente a $202,1. Se trata del nivel más alto registrado desde que el Gobierno liberó el cepo para las personas humanas, en abril de 2025.

El Banco Central no compró dólares

Ante la escalada del dólar, la autoridad monetaria decidió cortar con la racha compradora y no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

De esta manera, cortó una racha de nueve jornadas en noviembre en las que compró divisas del mercado. El saldo comprador había llegado hasta los US$344 millones adquiridos.

Sin embargo, el Central tuvo que cortar y ceder ante el aumento sostenido de la divisa norteamericana para no meterle mayor presión. Durante la semana, las adquisiciones fueron cayendo y desacelerándose: US$33 millones (lunes), US$74 millones (martes), US$11 millones (miércoles) y US$3 millones (jueves).

Compra de dólares del BCRA, mes a mes