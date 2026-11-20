El precio de la carne vacuna suele convertirse en uno de los principales temas de preocupación de los consumidores durante los últimos meses del año. Históricamente, la llegada de las Fiestas coincide con un incremento de la demanda y una menor disponibilidad estacional de hacienda, una combinación que habitualmente impulsa los valores al público, especialmente durante diciembre.

Sin embargo, el comportamiento que caracterizó a los últimos años podría no repetirse durante el cierre de 2026. Los especialistas del mercado ganadero consideran que existen condiciones particulares que podrían evitar un aumento importante de los precios en las góndolas durante lo que resta de noviembre y diciembre.

Entre los factores que explican este escenario aparecen la caída del consumo, el limitado poder adquisitivo de la población y una inusual cantidad de animales encerrados en los feedlots, establecimientos de engorde a corral que actualmente concentran un volumen importante de hacienda y que permitirían sostener una oferta fluida de carne en el mercado interno.

La situación resulta significativa porque se produce en un contexto en el que los valores de la carne vienen evolucionando muy por debajo de la inflación general. Esta diferencia entre los incrementos de los alimentos y el índice general de precios constituye uno de los elementos centrales para comprender por qué los operadores no anticipan el tradicional ajuste de fin de año.

Los precios aumentaron menos que la inflación durante 2026

Los datos del relevamiento de precios minoristas de octubre del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) reflejan la desaceleración que atraviesa el sector.

Durante ese mes, los distintos cortes registraron un incremento promedio de apenas 0,1% respecto de septiembre. De esta manera, la suba acumulada en lo que va de 2026 llegó al 15,7%, una cifra considerablemente inferior a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La comparación permite dimensionar la diferencia entre ambos indicadores:

Carne vacuna: aumento promedio del 0,1% durante octubre.

Incremento acumulado de la carne en 2026: 15,7%.

Inflación mensual de octubre: 2,2%.

Inflación acumulada entre enero y octubre: 26,3%.

De acuerdo con estos registros, el incremento acumulado de los valores de la carne en las góndolas se encuentra aproximadamente diez puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada entre enero y octubre.

Además, el comportamiento de los últimos meses muestra que la carne lleva siete meses consecutivos aumentando por debajo del IPC, una tendencia que contribuye a explicar el escenario de precios que enfrenta actualmente el sector.

Para cuándo se trasladaría el aumento

El último informe de RosGan analiza las particularidades del mercado y plantea que el habitual salto de los precios de la carne durante diciembre podría no concretarse en el calendario esperado. Según sus proyecciones, los ajustes podrían trasladarse hacia los primeros meses de 2027.

El trabajo recuerda que, históricamente, el último tramo del año suele ofrecer condiciones favorables para los incrementos. Por un lado, aparece una oferta más restringida de hacienda y, por otro, se registra un aumento estacional de la demanda relacionado con las celebraciones de fin de año.

A esos factores se suma una mayor disponibilidad de ingresos para determinados sectores de la población, asociada al cobro del aguinaldo y otros adicionales. Esa combinación suele generar una presión adicional sobre los precios de los productos cárnicos.

Sin embargo, el diagnóstico de RosGan advierte que 2026 presenta un escenario diferente. Los elevados niveles de ocupación de los corrales de engorde, con aproximadamente dos millones de cabezas en los feedlots, permiten prever una disponibilidad importante de animales para los próximos meses.

Al mismo tiempo, la capacidad de compra de los consumidores se encuentra muy limitada. Por lo tanto, la mayor disponibilidad de hacienda coincide con una demanda que no presenta la fortaleza necesaria para impulsar aumentos significativos. El informe considera que esta combinación podría derivar en un mercado con escaso movimiento de precios durante los próximos meses, incluso frente a una menor disponibilidad estructural de hacienda.

La retención de animales y la presión pasa al verano

El análisis de RosGan también introduce un elemento importante para comprender las perspectivas del mercado: el proceso de retención de hacienda que están llevando adelante los productores.

Como consecuencia de esta dinámica, la faena acumulada durante 2026 registra una caída cercana al 10% interanual. Esta reducción representa una menor disponibilidad estructural de animales y constituye un factor que podría ejercer presión sobre los precios en el futuro.

No obstante, desde el informe aclaran que esa presión no desapareció, sino que podría estar postergándose. La elevada cantidad de animales actualmente encerrados en los corrales permite sostener la oferta durante esta etapa, pero la situación podría modificarse cuando comience a reducirse temporalmente la disponibilidad proveniente de los establecimientos de engorde.

En ese sentido, RosGan considera probable que los mayores ajustes no se concentren hacia fines de año, como ocurre habitualmente, sino que se trasladen hacia fines del verano, cuando comience a disminuir la oferta de hacienda proveniente de los feedlots.

De esta manera, el comportamiento de los precios durante noviembre y diciembre podría diferenciarse de los patrones estacionales tradicionales, aunque el mercado todavía mantendría factores que podrían impulsar correcciones posteriores.

Carlos Colombo: no se esperan aumentos importantes

La perspectiva planteada por RosGan también encuentra coincidencias entre los principales referentes de la actividad ganadera. Carlos Colombo, presidente del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) y director de la consignataria Colombo y Magliano, consideró que no se esperan incrementos importantes en los precios de la carne al mostrador durante los próximos dos meses.

En declaraciones a Clarín Rural, fue contundente respecto de las perspectivas inmediatas: "No creo que tengamos una suba ni en noviembre ni en diciembre al mostrador. Si llega a haber una pequeña suba, se podría dar en diciembre, pero va a ser ínfima". Colombo coincidió con el diagnóstico relacionado con la pérdida del poder adquisitivo y su impacto sobre el consumo. Según explicó, la carne vacuna quedó con una demanda más baja debido a las dificultades económicas que atraviesan los consumidores.

A esa situación se suma la elevada ocupación de los corrales, que permite asegurar una oferta importante de animales y reduce las posibilidades de que se produzcan aumentos significativos en el mercado interno. Para explicar la evolución reciente de los valores, Colombo recordó que durante los primeros tres meses de 2026 la hacienda en pie registró un incremento del 15%, aunque posteriormente corrigió sus precios a la baja.

También aportó una comparación concreta sobre el valor de la carne en gancho. Durante febrero y marzo de este año, el kilo se comercializaba a $9.000 más IVA, mientras que actualmente apenas llega a los $8.000.

"Hoy estamos vendiendo $1.000 más barato que a principios de año", señaló, al describir la evolución que experimentó el mercado después de los aumentos registrados durante el primer trimestre.

El precio del cerdo también limita los aumentos de la carne vacuna

A las condiciones relacionadas con la oferta de hacienda y el poder adquisitivo se suma otro elemento que funciona como límite para los posibles incrementos: el precio de la carne de cerdo. Tonelli destacó que actualmente el cerdo cuesta un 50% menos que la carne vacuna, una diferencia que representa una importante limitación para cualquier intento de aumentar los valores de esta última.

La distancia entre ambos precios introduce una variable adicional en el comportamiento del consumo y refuerza las dificultades para que la carne vacuna pueda registrar aumentos importantes en el mostrador.

En ese contexto, el especialista sostuvo que no observa el clima de subas que caracterizó otros cierres de año. La tranquilidad del mercado de Cañuelas, la tendencia descendente de algunos valores y las limitaciones salariales conforman un escenario diferente al habitual.

Los matarifes también descartan cambios importantes en los precios

La misma perspectiva fue expresada por Sergio Pedace, coordinador para la provincia de Buenos Aires de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya). El representante del sector señaló que actualmente las ventas se mantienen y que los operadores cuentan con un abastecimiento importante de carne. En particular, destacó que los feedlots están llenos, una circunstancia que permite sostener la disponibilidad de hacienda.

"Nosotros estamos manteniendo las ventas y en estos momentos estamos muy abastecidos. Los feedlots están llenos, por lo que no vemos que vayan a cambiar los precios, por lo menos no por lo que pueda pasar en el mercado interno", afirmó.

Pedace también puso el foco en la competencia entre las carnicerías, que constituye otro factor que condiciona las decisiones comerciales. Según explicó, los establecimientos buscan sostener el volumen de ventas en un contexto en el que existe una fuerte competencia por los consumidores. Por esa razón, los comerciantes no están trasladando incrementos a los mostradores, sino que procuran mantener el movimiento comercial.

Sin embargo, advirtió que el sector enfrenta dificultades vinculadas con el aumento de sus costos operativos. Entre ellos mencionó la electricidad y el resto de los servicios, además de los impuestos provinciales y las tasas municipales.

Esta situación genera una presión adicional sobre la actividad comercial, porque mientras los operadores intentan mantener las ventas y evitar aumentos en la carne, deben afrontar gastos fijos cada vez más elevados.

"Hay mucha competencia entre las carnicerías, por lo que no estamos subiendo los precios, sino manteniendo las ventas. El problema también es que los costos fijos están subiendo, como la luz y el resto de los servicios. A esto hay que sumar los impuestos provinciales y las tasas municipales. Entonces, se vuelve muy difícil bajar los precios en el mostrador", concluyó.