ANSES: quiénes cobran este miércoles 21 de enero en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 21 de enero, que alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales, tanto en Catamarca como en el resto del país.
De acuerdo al calendario oficial, durante la jornada se acreditan haberes de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, además de AUH, Tarjeta Alimentar, SUAF y Asignación por Embarazo, entre otras prestaciones.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.
AUH y Tarjeta Alimentar
Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.
SUAF de ANSES
Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.
Asignación por Embarazo (AUE)
Documentos terminados en 7: miércoles 21 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Todas las terminaciones de documento: hasta el 12 de febrero.
Asignaciones de Pago Único
(Matrimonio, nacimiento y adopción)
Todas las terminaciones de documento: hasta el 12 de febrero.
Desde ANSES recordaron que los pagos se realizan a través de las cuentas bancarias habituales y que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para cobrar.