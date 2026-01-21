  • Dólar
ANSES: quiénes cobran este miércoles 21 de enero en Catamarca

El organismo previsional difundió el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares. Este miércoles cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 7, según la prestación.

21 Enero de 2026 00.45

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 21 de enero, que alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales, tanto en Catamarca como en el resto del país.

De acuerdo al calendario oficial, durante la jornada se acreditan haberes de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, además de AUH, Tarjeta Alimentar, SUAF y Asignación por Embarazo, entre otras prestaciones.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.

AUH y Tarjeta Alimentar

Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.

SUAF de ANSES

Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.

Asignación por Embarazo (AUE)

Documentos terminados en 7: miércoles 21 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único

(Matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de documento: hasta el 12 de febrero.

Desde ANSES recordaron que los pagos se realizan a través de las cuentas bancarias habituales y que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para cobrar.

