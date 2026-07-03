Por la ola polar y el partido de la Selección, prevén un pico de consumo eléctrico

La ola de frío que afecta a gran parte del país y el partido que la Selección argentina disputará esta noche por el Mundial de Fútbol conforman un escenario que, según los especialistas, provocará un marcado incremento del consumo eléctrico en los hogares.

Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará calentar el ánimo de los argentinos en una de las noches más frías del año, miles de personas permanecerán en sus casas siguiendo el encuentro. A ese contexto se sumará el funcionamiento simultáneo de televisores, equipos de calefacción, iluminación y distintos electrodomésticos destinados a preparar comidas y bebidas, tanto en viviendas particulares como en bares y restaurantes.

La combinación de estos factores hará que la demanda eléctrica aumente especialmente durante las horas previas al partido y también en el entretiempo, momentos en los que el uso simultáneo de diversos equipos puede incrementar la exigencia sobre la red eléctrica y sobre las instalaciones internas de cada vivienda.

El hogar será el principal punto de reunión

Las bajas temperaturas ya impulsan un uso más intensivo de estufas eléctricas y otros equipos destinados a calefaccionar los ambientes. A esa situación habitual de los días de frío extremo se suma este viernes un acontecimiento deportivo que reunirá a miles de personas frente al televisor.

De acuerdo con un estudio de Payway, el 79% organizará planes para ver el partido, siendo el hogar la alternativa elegida por amplia mayoría. Detrás aparecen los bares y los eventos al aire libre como las principales opciones para seguir el encuentro.

Según explicó Fernando Zysman, jefe de Producto de Steck, existen momentos puntuales en los que el consumo se incrementa de manera más marcada. "Los momentos previos al partido, conjuntamente con el entretiempo y los momentos de descanso, son aquellas instancias en donde más se evidencia el extraconsumo", señaló el especialista.

De acuerdo con su análisis, mientras la calefacción y la iluminación mantienen un consumo relativamente constante durante todo el partido, los equipos destinados a cocinar o calentar alimentos son los responsables de los mayores picos de demanda.

Los artefactos que más exigen a la instalación

Los equipos destinados a generar calor son los que mayor incidencia tienen sobre el consumo eléctrico cuando funcionan al mismo tiempo. Entre ellos se destacan:

Hornos eléctricos.

Microondas.

Freidoras de aire.

Pavas eléctricas.

Equipos de calefacción eléctrica.

Todos estos aparatos requieren una elevada potencia durante su funcionamiento y, al utilizarse simultáneamente en miles de hogares afectados por la ola polar, incrementan considerablemente la demanda energética.

Red eléctrica e instalaciones domiciliarias

Cuando esa mayor demanda coincide en una gran cantidad de viviendas, pueden producirse inconvenientes tanto fuera como dentro de los hogares.

Fernando Zysman explicó que el medidor constituye el punto que separa las responsabilidades. Según indicó, desde el medidor hacia afuera la responsabilidad corresponde a la compañía eléctrica, mientras que desde el medidor hacia el interior de la vivienda la responsabilidad recae íntegramente sobre los usuarios, incluyendo las reformas, adecuaciones y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

En cuanto a la infraestructura de transporte de energía, el especialista advirtió que una demanda elevada puede derivar en inconvenientes cuando existen limitaciones o falta de mantenimiento. Uno de los síntomas que pueden presentarse es la baja de tensión, situación que disminuye la intensidad de la iluminación y puede afectar el correcto funcionamiento tanto de equipos electrónicos como de distintos electrodomésticos.

Recomendaciones para reducir el consumo durante el partido

Más allá de las condiciones de la red eléctrica, los especialistas recomiendan adoptar medidas dentro de cada hogar para disminuir los picos de consumo sin perder comodidad durante el desarrollo del encuentro. Entre las principales recomendaciones figuran:

Evitar el funcionamiento simultáneo de varios equipos de alto consumo.

Escalonar el uso de los electrodomésticos , utilizando el horno eléctrico en un momento distinto al microondas o la pava eléctrica.

, utilizando el horno eléctrico en un momento distinto al microondas o la pava eléctrica. Tener presente que la pava eléctrica , aunque funciona durante pocos minutos, demanda una potencia elevada que incrementa momentáneamente la exigencia sobre la instalación.

, aunque funciona durante pocos minutos, demanda una potencia elevada que incrementa momentáneamente la exigencia sobre la instalación. Realizar controles periódicos de la instalación eléctrica con un electricista matriculado.

de la instalación eléctrica con un electricista matriculado. Utilizar únicamente la calefacción y la iluminación en los ambientes que realmente estén ocupados.

Zysman remarcó que resulta conveniente distribuir el uso de los equipos de mayor potencia para evitar que todos funcionen al mismo tiempo.

Qué significa que se active "la térmica"

El especialista también aclaró que, si se activa el interruptor termomagnético, conocido habitualmente como "la térmica", ello no implica necesariamente la existencia de una falla.

Su función consiste en interrumpir el suministro eléctrico cuando el consumo supera la capacidad prevista, protegiendo el cableado de sobrecalentamientos que podrían derivar en un principio de incendio. En este contexto, las viviendas con instalaciones eléctricas antiguas o que no fueron revisadas durante los últimos años presentan un riesgo mayor frente a situaciones de elevada demanda.

Además de reducir el consumo individual, estas medidas también contribuyen a disminuir la exigencia sobre la red eléctrica durante una jornada en la que millones de argentinos seguirán desde sus hogares el partido de la Selección. Escalonar el uso de los artefactos de mayor consumo puede ayudar a que los únicos cortes de la noche sean el entretiempo y las pausas de hidratación.

El antecedente del récord de consumo invernal

El sistema eléctrico argentino ya registró un antecedente reciente durante una ola de frío extremo. A principios de julio del año pasado, la demanda de energía de los usuarios residenciales alcanzó un récord para el invierno a nivel nacional.

El 1 de julio de 2025, el consumo eléctrico llegó a 28.119 MW, de acuerdo con los registros del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Ese nivel de demanda provocó un apagón en La Plata y dejó a más de 100.000 usuarios sin suministro eléctrico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, un antecedente que vuelve a poner el foco sobre la importancia de administrar el consumo en jornadas donde confluyen temperaturas extremas y eventos de gran convocatoria como el partido de la Selección argentina.

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