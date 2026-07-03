El Gobierno anunciará el lunes cómo afrontará los pagos de deuda hasta fines de 2027

El Gobierno nacional dará a conocer el próximo lunes 6 el programa financiero diseñado para afrontar las obligaciones en dólares del Tesoro durante lo que resta del año y hasta fines de 2027. El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezará una conferencia de prensa junto al viceministro José Luis Daza, en la que se expondrán los lineamientos de la estrategia oficial para atender los compromisos de deuda en moneda extranjera.

La confirmación fue realizada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien anticipó que el programa incluirá el detalle del cronograma de vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro correspondiente al presente año y al próximo, además de las fuentes de financiamiento previstas para cubrir esas obligaciones.

La presentación se producirá en un contexto marcado por la proximidad de un importante compromiso financiero, ya que el jueves 9 de julio el Tesoro deberá afrontar un pago a bonistas por aproximadamente US$4300 millones.

Un programa financiero para los próximos años

De acuerdo con lo informado por Federico Furiase, el programa financiero tendrá como objetivo explicar de qué manera el Gobierno prevé cumplir con los vencimientos de deuda en moneda extranjera y cuáles serán las herramientas contempladas para garantizar esos pagos.

Según detalló el funcionario durante su participación en el programa de streaming Las Tres Anclas, el esquema fue elaborado con criterios prudentes respecto de los supuestos utilizados, las colocaciones previstas y las distintas fuentes de financiamiento contempladas.

En ese sentido, Furiase afirmó: "Es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer. Es un programa financiero que muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027."

Asimismo, agregó que la presentación permitirá conocer las distintas alternativas con las que contará el equipo económico para avanzar en la estrategia diseñada.

El secretario de Finanzas expresó: "Va a mostrar las opciones que va a tener el equipo económico en función de esta estrategia financiera."

El cronograma de vencimientos

Uno de los ejes centrales del anuncio será la exposición del cronograma de vencimientos de deuda en moneda extranjera que deberá afrontar el Tesoro durante este año y el próximo.

Además de detallar los compromisos existentes, el programa incluirá las fuentes de financiamiento previstas para cubrir esos pagos, permitiendo conocer la planificación financiera diseñada por el Ministerio de Economía.

La conferencia de prensa tendrá lugar pocos días antes de uno de los vencimientos más relevantes del calendario inmediato. El 9 de julio, el Tesoro deberá realizar un pago estimado en US$4300 millones destinado a bonistas, compromiso que forma parte de las obligaciones en dólares incluidas dentro de la estrategia oficial.

Entre los principales aspectos que serán presentados se encuentran:

Cronograma de vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro para este año y el próximo.

Fuentes de financiamiento previstas para afrontar esos compromisos.

Estrategia financiera diseñada hasta fines de 2027.

Opciones previstas por el equipo económico para cumplir con las obligaciones en dólares.

Construcción de "colchones" o "buffers", según lo expresado por el secretario de Finanzas.

La renovación de préstamos del Banco Central

En paralelo con el anuncio previsto por el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este viernes la renovación de la totalidad de las líneas de préstamos vigentes con entidades financieras internacionales por un monto de US$6000 millones.

A través de un comunicado, la entidad presidida por Santiago Bausili explicó que la operación permitió refinanciar esos préstamos, conocidos como repo, y extender sus vencimientos hasta septiembre de 2028. De acuerdo con la información difundida, la refinanciación implica postergar esos pagos para una fecha posterior a las próximas elecciones presidenciales.

Extender los vencimientos

El Banco Central precisó que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el organismo había tomado tres préstamos repo con bancos internacionales.

El monto total de esas operaciones ascendía a US$6000 millones, con vencimientos previstos entre 2026 y 2027. Según el comunicado emitido este viernes, la entidad concretó una nueva operación mediante la toma de un repo con vencimiento en 2028 por el mismo monto de US$6000 millones, acordado con una decena de entidades financieras internacionales.

Los fondos obtenidos fueron utilizados para cancelar las tres líneas de crédito previamente contraídas. Los principales datos de la operación informada por el Banco Central son los siguientes: