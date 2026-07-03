El dólar oficial encadena tres semanas de subas: a cuánto cotizó este viernes

El mercado cambiario cerró una nueva jornada con un avance del dólar oficial, que este viernes registró una nueva suba y completó su tercera semana consecutiva al alza, consolidándose así cerca de la zona de los $1.500.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $0,5, hasta ubicarse en $1.488,5 para la venta. En la comparación semanal, la cotización acumuló un incremento de 0,8%, equivalente a $11, reflejando una continuidad en la trayectoria ascendente observada durante las últimas semanas.

La evolución del precio mantiene al dólar oficial próximo al umbral de los $1.500, un nivel que continúa siendo una referencia dentro del comportamiento reciente del mercado cambiario.

La brecha con el techo de la banda cambiaria

Pese al avance registrado por el tipo de cambio mayorista, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria continúa siendo significativa.

El límite superior de esa banda se estableció en $1.810,56, por lo que la diferencia entre el valor mayorista y ese techo se ubicó en 21,4%.

Durante la rueda cambiaria, el segmento de contado mostró un volumen de operaciones cercano a US$ 799 millones, mientras que el monto operado total alcanzó los US$ 997 millones, reflejando la actividad desarrollada a lo largo de la jornada.

El Banco Central modera las compras de dólares

En paralelo al movimiento de las cotizaciones, el Banco Central (BCRA) mantuvo un comportamiento prudente dentro del mercado oficial.

La entidad desacelera su ritmo de compra de divisas, sosteniendo una participación muy moderada en las operaciones de adquisición de dólares.

No obstante, las reservas internacionales mostraron una evolución positiva y volvieron a superar los US$ 48.000 millones, un dato que marcó el cierre de la jornada.

El BCRA, además, mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial, en línea con la dinámica observada durante la rueda.

Las expectativas del mercado para los próximos meses

Las proyecciones del mercado continúan trazando una hoja de ruta para la evolución del tipo de cambio mayorista durante los próximos meses.

Las estimaciones indican que:

El tipo de cambio mayorista alcanzaría los $1.505 hacia fines de julio.

Para el cierre de enero se proyecta una cotización de $1.647.

Al mismo tiempo, el mercado de contratos de futuros presentó una jornada con bajas generalizadas de hasta 0,3% para los tramos correspondientes a 2026, reflejando el comportamiento observado en ese segmento durante la rueda.

Cómo cerraron las distintas cotizaciones del dólar

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) mantuvo la cotización del dólar oficial en $1.510 para la venta.

Como consecuencia de ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en $1.963.

Por otra parte, el relevamiento de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA) mostró que el tipo de cambio oficial promedio ponderado cerró en $1.510,21 para la venta.

En cuanto a las cotizaciones alternativas, el comportamiento fue el siguiente:

Dólar MEP: $1.525,90 .

. Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.591,80 .

. Dólar blue: bajó $5 y finalizó en $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Un cierre de semana con foco en la evolución cambiaria

La última rueda de la semana dejó un escenario caracterizado por la continuidad del movimiento alcista del dólar oficial, que acumuló su tercera semana consecutiva de aumentos y volvió a consolidarse cerca de los $1.500.

En simultáneo, el Banco Central sostuvo una estrategia de compras moderadas de divisas dentro del mercado oficial, mientras las reservas internacionales lograron superar nuevamente el umbral de US$ 48.000 millones.

La jornada también mostró un importante nivel de actividad, con US$ 799 millones operados en el segmento de contado y un volumen total de US$ 997 millones, al tiempo que las proyecciones del mercado continúan ubicando al tipo de cambio mayorista en $1.505 hacia fines de julio y en $1.647 para el cierre de enero, en un contexto donde los contratos de futuros registraron bajas de hasta 0,3% para los vencimientos de 2026 y las distintas referencias cambiarias cerraron con comportamientos diferenciados entre el mercado oficial y los dólares financieros y paralelos.