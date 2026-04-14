Ante empresarios, Caputo proyectó "los mejores 18 meses de las últimas décadas"

En una de las intervenciones más esperadas del AmCham Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, trazó una proyección marcadamente optimista sobre el corto y mediano plazo de la economía argentina. Desde el escenario del Centro de Convenciones de Buenos Aires, y ante un auditorio compuesto por cerca de 1.500 líderes empresariales, autoridades nacionales y provinciales, y referentes sindicales, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que "los próximos 18 meses van a ser los mejores que haya vivido la Argentina en las últimas décadas".

La definición se inscribió en un contexto de fuerte expectativa económica y política, atravesado además por la inminente difusión del índice de inflación de marzo, que el INDEC dará a conocer a las 16, y que el propio funcionario adelantó que se ubicaría por encima del 3%.

Un mensaje de confianza en el rumbo económico

Durante su exposición, Caputo vinculó esa proyección favorable a dos ejes centrales: la estabilización macroeconómica y la llegada de inversiones. Según planteó, el Gobierno avanzó en una corrección profunda de variables consideradas clave, apoyada en una decisión política orientada a reordenar la economía y reconstruir expectativas.

El ministro puso especial énfasis en la magnitud del proceso encarado y lo presentó como un punto de inflexión respecto de experiencias previas. "Se ha hecho un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca", afirmó, al remarcar la profundidad de las medidas adoptadas.

En ese marco, subrayó también la necesidad de generar señales concretas hacia el sector privado para restablecer la confianza y motorizar nuevos desembolsos de capital.

El rol del RIGI y el volumen de proyectos en marcha

Uno de los puntos centrales del discurso fue la referencia al RIGI, herramienta que el ministro presentó como un mecanismo clave para incentivar el ingreso de inversiones. Según explicó, el Gobierno entendió que, para recuperar credibilidad, debía ofrecer "incentivos adicionales" que permitieran mejorar el clima de negocios.

"Tuvimos que dar incentivos adicionales como el RIGI para recuperar la confianza", señaló.

En respaldo de esa afirmación, detalló el volumen de iniciativas ya canalizadas bajo ese esquema. Actualmente, precisó, existen 35 proyectos ingresados y USD 85.000 millones comprometidos. La cifra fue presentada como uno de los principales indicadores de la expectativa oficial sobre la capacidad de la economía para ingresar en una nueva etapa de crecimiento sostenido, apalancado por inversiones de gran escala.

Infraestructura y financiamiento para provincias

Además del frente estrictamente macroeconómico, Caputo hizo foco en la infraestructura, un aspecto que vinculó directamente con la competitividad y la expansión productiva. En ese sentido, anunció que se avanzará con la licitación de 12 mil kilómetros adicionales de rutas nacionales, una definición que busca reforzar la red logística y mejorar la conectividad.

Entre los principales puntos mencionados, destacó:

Licitación de 12.000 kilómetros más de rutas nacionales

Financiamiento a provincias para obras de mejora

Impulso a infraestructura estratégica

El ministro señaló que, en paralelo, el Gobierno está otorgando financiamiento a las provincias para mejorar esos corredores, en una señal orientada a acompañar las necesidades de cada jurisdicción y sostener el desarrollo de obras consideradas prioritarias.