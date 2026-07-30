ANSES oficializó el aumento en haberes y asignaciones: los montos de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,89% en los haberes previsionales y en los montos de las asignaciones familiares que comenzarán a regir durante el mes de agosto. La actualización alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares y titulares de distintas prestaciones sociales, además de establecer los nuevos límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a determinados beneficios.

La medida fue formalizada mediante las Resoluciones 232 y 233/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y responde a la actualización de valores en línea con el dato de inflación correspondiente a junio.

Con esta modificación, el organismo previsional actualiza los montos que estarán vigentes durante el octavo mes del año para los distintos programas administrados por ANSES.

Cómo quedan las jubilaciones desde agosto

En el texto oficial, ANSES estableció que el haber mínimo garantizado será de $419.775,93 a partir de agosto de 2026. Al mismo tiempo, el organismo fijó el haber máximo en $2.824.694,49.

Como ocurre desde hace más de un año, quienes perciban la jubilación mínima continuarán recibiendo un bono de $70.000, lo que elevará el ingreso total a $489.775,93. Además, el esquema contempla una compensación para quienes cobren un haber superior al mínimo, pero inferior al monto final garantizado.

En esos casos, los jubilados que perciban más de $419.775,93 y menos de $489.775,93 recibirán un bono equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar esa última cifra.

De esta manera, el mecanismo mantiene el criterio de otorgar un refuerzo económico a los beneficiarios de menores ingresos dentro del sistema previsional.

Prestaciones previsionales y bases imponibles

La resolución firmada por el titular de ANSES, Guillermo Arancibia, también actualizó otros valores vinculados al sistema previsional. El organismo determinó que, desde agosto de 2026, las bases imponibles serán las siguientes:

Base imponible mínima: $141.380,42 .

. Base imponible máxima: $4.594.798,23.

Asimismo, estableció el nuevo valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $192.028,32. En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto fue fijado en $335.820,74. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, quienes perciban la PUAM cobrarán un total de $405.820 durante agosto.

Nuevos montos para las asignaciones universales

La actualización del 1,89% también alcanza a las asignaciones universales destinadas a la protección social. A partir de agosto, los montos serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.848 (valor general).

(valor general). Asignación por Embarazo: $150.848 (valor general).

(valor general). AUH y Asignación por Embarazo - Zona I: $196.103.

La Zona I comprende:

La Pampa.

Chubut.

Neuquén.

Río Negro.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Asignaciones familiares según el ingreso del grupo familiar

Para los trabajadores del sector formal que perciben Asignación Familiar por Hijo y Asignación Prenatal, los nuevos valores dependerán del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Los montos establecidos son:

IGF hasta $1.167.863: $75.433 por hijo.

por hijo. IGF superior a $1.167.863 y hasta $1.712.784: $50.884 por hijo.

por hijo. IGF superior a $1.712.784 y hasta $1.977.464: $30.777 por hijo.

por hijo. IGF superior a $1.977.464 y hasta $6.184.406: $15.881 por hijo.

Asignación por hijo con discapacidad

La resolución también actualiza los importes correspondientes a la Asignación por Hijo con Discapacidad, cuyos valores quedan establecidos de la siguiente manera:

IGF hasta $1.167.863: $245.597 .

. IGF superior a $1.167.863 y hasta $1.712.784: $173.745 .

. IGF superior a $1.712.784: $109.656.

Los montos para contribuyentes del Monotributo

En el caso de los contribuyentes adheridos al Monotributo, las asignaciones familiares por hijo y prenatal también fueron actualizadas.

Los nuevos valores según categoría son:

Categoría A: $75.433 .

. Categoría B: $50.884 .

. Categoría C: $30.777 .

. Categorías D, E, F, G y H: $15.881.

Prestaciones de pago único

La actualización también alcanza a las prestaciones que ANSES abona por única vez.

Desde agosto los montos serán:

Nacimiento: $87.926 .

. Adopción: $525.682 .

. Matrimonio: $131.652 .

. Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general).

Otros beneficiarios alcanzados por la actualización

La suba oficializada también comprende a otros programas administrados por ANSES.

Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran:

Veteranos de guerra.

Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de la prestación por desempleo.

Otros programas de asistencia económica administrados por el organismo.

El límite para acceder a las asignaciones familiares

La normativa incorpora además una precisión respecto de los ingresos familiares.

El artículo 4 establece que si una de las personas integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.092.203, ese grupo quedará excluido del cobro de asignaciones familiares.

La exclusión se aplicará aunque la suma de los ingresos del grupo familiar no supere el límite máximo establecido para acceder a ese beneficio.