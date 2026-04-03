ARCA refuerza controles: ¿cuánto dinero podes transferir entre cuentas propias desde abril?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene en abril de 2026 su esquema de supervisión sobre las operaciones que se realizan a través de bancos, fintech y billeteras virtuales, con especial foco en aquellos movimientos que superan determinados umbrales mensuales. Dentro de ese universo, uno de los puntos que más atención genera es el de las transferencias entre cuentas propias, una operatoria habitual que, pese a no implicar cambio de titularidad, también queda comprendida dentro del monitoreo fiscal.

De acuerdo con lo establecido por el organismo, no existe un límite máximo para transferir dinero entre cuentas propias, pero sí hay montos de referencia a partir de los cuales las entidades financieras quedan obligadas a informar automáticamente esos movimientos. El objetivo del mecanismo es registrar operaciones consideradas relevantes y detectar eventuales inconsistencias o ingresos no declarados.

Los montos que activan el control en abril de 2026

El sitio oficial de ARCA fija que solo deben reportarse aquellas cuentas en las que, durante el mes, los ingresos o egresos totales, o incluso el saldo final, resulten iguales o superiores a los siguientes valores:

$50.000.000 para personas humanas

$30.000.000 para personas jurídicas

Estos parámetros no distinguen si el saldo final del período es positivo o negativo. El punto central es el volumen total de movimientos registrados en la cuenta durante el mes.

En ese marco, las transferencias entre cuentas propias también se computan plenamente. Aunque el dinero permanezca bajo el mismo titular, el sistema considera la operación por su doble impacto contable:

Representa un egreso en una cuenta

Se registra como ingreso en la otra

Modifica el saldo mensual

Se incorpora al total analizado por ARCA

Por ese motivo, una serie de movimientos entre cuentas personales puede alcanzar rápidamente los umbrales establecidos, aun cuando no exista transferencia hacia terceros.

Conversión de moneda extranjera

ARCA también contempla los casos en que los fondos estén nominados en otras monedas o en formatos digitales. Cuando se trate de moneda extranjera, la conversión a pesos se realiza utilizando el tipo de cambio comprador del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes.

En el caso de criptomonedas o activos digitales, la valuación se efectúa de acuerdo con la cotización que determine la entidad obligada a informar al cierre del mismo período mensual.

Este criterio permite unificar el cálculo sobre una misma base y definir con precisión si los montos alcanzan o no los topes previstos.

Topes de referencia por tipo de operación

Además del umbral general para movimientos mensuales, el esquema incluye otros valores de control sobre productos y operaciones específicas. Los montos informados para abril de 2026 son los siguientes:

Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 (personas físicas) $30.000.000 (personas jurídicas)

Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos

Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 (personas físicas) $30.000.000 (personas jurídicas)

Transferencias en billeteras virtuales: $50.000.000 (personas físicas) $30.000.000 (personas jurídicas)

Plazos fijos: $100.000.000 (personas físicas) $30.000.000 (personas jurídicas)



Qué sucede si se superan los montos

Cuando una persona física o jurídica excede los valores definidos por ARCA, la plataforma o entidad financiera interviniente —ya sea banco, billetera virtual o fintech— debe informar automáticamente una serie de datos al organismo.

Entre la información reportada se incluyen:

Todas las cuentas vinculadas

Datos identificatorios del titular

Todos los movimientos de ingresos y egresos que afecten saldo

Transferencias entre cuentas propias

Tipo de operación realizada

Saldos mensuales completos

Relación con otras cuentas o terceros

Este esquema de control se presenta como una herramienta de trazabilidad fiscal sobre operaciones relevantes, con especial atención a la circulación de fondos entre cuentas bancarias y digitales.

En ese contexto, conocer los montos de referencia de abril de 2026 resulta clave para evitar pedidos de justificación sobre el origen del dinero, requerimientos de información adicional o eventuales bloqueos preventivos de cuentas, especialmente en operaciones de alto volumen entre cuentas del mismo titular.