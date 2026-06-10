Argentina logra un avance histórico: S&P eleva su calificación crediticia

Este miércoles, S&P Global Ratings anunció una subida en las calificaciones crediticias soberanas de Argentina, tanto a corto como a largo plazo, y en moneda local y extranjera, pasando de 'CCC+/C' a 'B-/B'. Esta decisión, difundida oficialmente por la agencia, implica un reconocimiento de la disminución de las vulnerabilidades económicas del país y de la mejora gradual de su liquidez externa, elementos que sientan la base para una recuperación económica sostenida.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se hizo eco de la noticia a través de su cuenta de X, señalando que Argentina recibió una "nueva mejora" en las calificaciones, reforzando así la narrativa oficial sobre el fortalecimiento económico y fiscal.

Según el documento de S&P, la calificación contempla:

Perspectiva estable para las calificaciones a largo plazo.

para las calificaciones a largo plazo. Elevación de la evaluación de transferencia y convertibilidad a 'B'.

a 'B'. Subida de las calificaciones de emisión de bonos en moneda extranjera y local a 'B-'.

Fundamentos de la mejora crediticia

El informe de S&P destaca que los avances recientes se sustentan en varios factores:

Mayor acceso a liquidez gubernamental, facilitado por superávits fiscales continuos. Reducción de desequilibrios económicos, incluida una menor inflación. Implementación de reformas económicas que promueven el crecimiento y la formalización de la economía.

Estas acciones permiten al gobierno enfrentar sus obligaciones de deuda con mayor solidez y proyectan un escenario de recuperación sostenida. En términos concretos, la mejora de calificación abre la puerta al gobierno de Milei para regresar al mercado de capitales, aumentando las opciones de refinanciamiento de la deuda pública.

Perspectiva futura: estabilidad y crecimiento

El documento de S&P resalta que la perspectiva estable de las calificaciones a largo plazo refleja la expectativa de que el gobierno mantendrá:

Su programa de austeridad fiscal .

. El incremento de reservas de divisas por parte del Banco Central.

Estos factores serían esenciales para sostener el crecimiento económico y continuar la reducción de la inflación. La agencia aclara que esta visión equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades persistentes con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno.

No obstante, S&P recuerda que la historia de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica han afectado históricamente la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas. Pese a ello, la administración actual logró aprobar varias reformas que generan condiciones para un mayor crecimiento y la formalización de la economía, aunque advierte que la continuidad de la estabilidad macroeconómica será clave para consolidar estos avances.

El informe proyecta un crecimiento económico del 2,7% para 2026, con un promedio de alrededor del 3% en los años siguientes, consolidando un escenario de recuperación moderada pero sostenida.

Contexto reciente y antecedentes

Cabe destacar que esta mejora no surge de forma aislada. El 6 de mayo pasado, la agencia Fitch ya había elevado la calificación crediticia a largo plazo de Argentina, de 'CCC+' a 'B-' con perspectiva estable, lo que refuerza la percepción de que el país está logrando ganar confianza entre los mercados internacionales.

La relevancia de estas calificaciones radica en su impacto directo sobre el riesgo país, la percepción de los inversionistas y la capacidad del gobierno para acceder al crédito internacional en condiciones más favorables. La reciente mejora de S&P no solo refleja logros económicos concretos, sino que también abre oportunidades para una inserción más estable de Argentina en los mercados financieros globales.