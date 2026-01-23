Argentina perfora el piso de los 540 puntos: El Riesgo País alcanza su nivel más bajo desde 2018

La economía argentina ha marcado esta semana un punto de inflexión en su relación con los mercados globales. El Riesgo País, el indicador elaborado por el banco JP Morgan, se ha asentado en los 534 puntos básicos, una cifra que representa el nivel más bajo registrado en los últimos siete años y medio. Para encontrar un antecedente similar, es necesario remontarse al 12 de junio de 2018, cuando el indicador se situaba en los 503 puntos.

Este descenso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un clima de negocios marcadamente positivo para los activos locales. Durante las últimas jornadas, la tendencia ha sido clara: una suba sostenida en los precios de los bonos soberanos y las acciones, acompañada por una retracción del dólar y una intervención activa del Banco Central en la compra de divisas.

Los pilares de la recuperación: Reservas y Bonos

Uno de los fundamentos técnicos más sólidos que explican esta caída estrepitosa del riesgo crediticio es el fortalecimiento del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por primera vez desde septiembre de 2021, las reservas internacionales brutas han superado la barrera de los USD 45.000 millones. Esta recomposición de la liquidez internacional es vista por los analistas como una garantía de solvencia ante los compromisos externos.

A este escenario se suma la excelente performance de los bonos soberanos en dólares. La demanda de estos títulos se mantiene firme, impulsada por una mejora notable en sus cotizaciones tras el cumplimiento efectivo del pago de amortización de capital y vencimientos de intereses realizado el pasado 9 de enero. La puntualidad en estos pagos ha reforzado la tesis de los inversores sobre la capacidad y voluntad de pago del país.

El análisis comparativo de la gestión

Al observar la trayectoria del indicador desde la llegada de la nueva administración, las cifras revelan una compresión de spreads de deuda sin precedentes recientes:

Desde la asunción presidencial: El Riesgo País ha descontado casi 1.400 puntos básicos desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación.

Desde la victoria electoral: Si se toma como punto de partida noviembre de 2023, momento del triunfo en las urnas, el descenso acumulado alcanza los 1.900 puntos básicos.

Este desplome del indicador refleja una reevaluación drástica del riesgo argentino por parte de los tenedores de deuda, quienes han pasado de un escenario de incertidumbre extrema a uno de validación de la actual política económica.

El frente cambiario y la estabilidad del mercado interno

La estabilidad financiera se ha visto apuntalada por el comportamiento del mercado de cambios. En la plaza mayorista, el dólar ha descendido por debajo de los $1.430, lo que representa una baja de aproximadamente 25 pesos respecto a su cotización de cierre en diciembre. Esta calma cambiaria, sumada a las colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) por parte de empresas privadas, contribuye a un ecosistema donde el peso de la deuda sobre el producto se percibe más manejable.

El Banco Central ha aprovechado este contexto para mantener su racha de renovadas compras de divisas, una dinámica que retroalimenta la confianza y permite sostener el crecimiento de las reservas mencionado anteriormente.

Visión estratégica: Davos y el mercado de capitales

En el marco de su participación en el Foro de Davos, Suiza, el presidente Javier Milei ofreció declaraciones clave a la agencia Bloomberg que arrojan luz sobre el futuro de la estrategia de financiamiento nacional. Según el mandatario, la mejora en los indicadores y el ordenamiento de las cuentas permitirán que la necesidad del país de recurrir a fondos en mercados extranjeros sea cada vez menor.

La apuesta del Ejecutivo, según lo expresado en dicha entrevista, se centra en:

Desarrollar el mercado de capitales interno: Fomentar el ahorro y la inversión dentro de las fronteras nacionales.

Reducir la dependencia externa: Aprovechar el descenso del Riesgo País no solo para mejorar el crédito, sino para consolidar la autonomía financiera del Estado.

Este panorama, que combina rigor técnico en el manejo de las reservas con un discurso de cara al mundo en los foros de mayor relevancia, configura un escenario donde Argentina busca dejar atrás la volatilidad extrema para integrarse nuevamente en el radar de la inversión global productiva y financiera.