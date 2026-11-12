Argentina volvió a encarecerse en dólares, pero quedó por debajo del promedio de la región

Argentina volvió a encarecerse en dólares durante agosto, luego de haber registrado dos meses consecutivos de abaratamiento en esa medición. Sin embargo, el incremento local fue inferior al observado en el conjunto de América Latina, lo que permitió que el país redujera su nivel de precios relativos frente al promedio regional.

De acuerdo con el último Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar, los precios argentinos aumentaron un 0,7% en dólares durante agosto. El resultado estuvo determinado por una inflación en pesos del 1,7% y una suba del 1% en el tipo de cambio oficial.

La combinación de ambas variables volvió a encarecer los bienes y servicios medidos en moneda estadounidense, aunque con una intensidad menor a la registrada en otros países de la región. De esta manera, Argentina experimentó un cambio en la tendencia de los dos meses anteriores, cuando había conseguido abaratarse en dólares.

América Latina registró una suba mayor y modificó la comparación regional

Mientras los precios argentinos avanzaron un 0,7%, América Latina registró un encarecimiento del 1% en dólares durante agosto. Según el relevamiento, este movimiento estuvo impulsado principalmente por la apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile, un factor que incidió sobre los precios expresados en moneda estadounidense.

Como consecuencia de esta diferencia en las variaciones mensuales, Argentina se ubicó un 1,7% por debajo del promedio latinoamericano en el nivel general de precios. El dato refleja que, pese al encarecimiento registrado en el mercado local, el movimiento regional fue todavía más pronunciado.

La comparación entre países también permite dimensionar la posición argentina dentro del mapa de precios de América Latina. El informe de Fundar señaló que el país continúa siendo más barato que Uruguay, Costa Rica y México. A su vez, se encuentra apenas por debajo de Chile y presenta un nivel de precios similar al de Colombia.

En el otro extremo de la comparación, Argentina resulta más cara que Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador. Así, el relevamiento muestra un escenario heterogéneo, con diferencias importantes entre las economías de la región y posiciones relativas que no necesariamente responden a la misma dinámica mensual.

El encarecimiento acumulado y las señales que dejó septiembre

Más allá de la variación puntual de agosto, los datos de Fundar muestran que el encarecimiento argentino en dólares tiene una dimensión considerable cuando se amplía el período de análisis. Según el índice, Argentina está un 75,6% más cara en dólares que en enero de 2021.

La comparación también arroja un incremento frente al comienzo de la actual administración nacional: los precios argentinos medidos en dólares se encuentran un 3% por encima del nivel registrado al inicio del gobierno de Javier Milei.

A estos datos se suman las primeras señales correspondientes a septiembre, que anticipan una nueva suba de los precios argentinos en moneda estadounidense. Durante ese mes, la inflación alcanzó el 1,9%, mientras que el tipo de cambio oficial registró una variación del 0,9%.