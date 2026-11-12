La inflación de octubre fue del 2,2% y acumula un 26,3% en diez meses de 2026

La inflación de octubre se ubicó en 2,2%, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

El registro mensual representó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales en comparación con septiembre, cuando la inflación había sido del 1,9%. De esta manera, el indicador volvió a mostrar un incremento respecto del mes anterior, aunque la comparación interanual reflejó una leve disminución: pasó del 33,4% registrado en septiembre al 33,1% en octubre.

Las cifras permiten observar tres dimensiones diferentes de la evolución de los precios: la variación mensual, que refleja el comportamiento durante octubre; el acumulado anual, que reúne los aumentos registrados desde enero; y la medición interanual, que compara los precios con los del mismo período del año anterior.

En ese contexto, el resultado informado por el organismo estadístico ubicó la inflación mensual por encima del registro de septiembre y llevó el acumulado de 2026 al 26,3%. Al mismo tiempo, la variación de los últimos doce meses se mantuvo en el 33,1%.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

Vivienda y servicios encabezaron los incrementos

Al analizar el comportamiento de las distintas divisiones que integran el IPC, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó el mayor incremento de octubre, con una suba del 4,2%. El principal impulso estuvo relacionado con los aumentos en las tarifas de gas, que incidieron sobre el comportamiento de los precios de los servicios vinculados con la vivienda.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con una variación del 3,3%, mientras que Bienes y servicios varios registró un incremento del 2,3%, también por encima del nivel general de inflación del período.

El resto de las divisiones mostró comportamientos más cercanos al promedio nacional. Prendas de vestir y calzado aumentó un 2,2%, exactamente en línea con el IPC general, mientras que Transporte registró una suba del 2,1%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunicación presentaron incrementos del 2% cada uno. Estos dos rubros se ubicaron por debajo del nivel general, aunque mantuvieron variaciones positivas durante el mes.

En el extremo de las divisiones con menores aumentos se encontraron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 0,8%, y Educación, que registró un incremento del 1,3%.

El detalle de las variaciones permite identificar las diferencias entre los distintos componentes de la canasta de precios. Mientras los servicios relacionados con la vivienda mostraron el avance más pronunciado, otros sectores tuvieron incrementos considerablemente menores.

El comportamiento de las principales divisiones del IPC

Los porcentajes difundidos por el INDEC muestran el siguiente orden de variaciones para octubre:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 4,2%.

Recreación y cultura: 3,3%.

Bienes y servicios varios: 2,3%.

Prendas de vestir y calzado: 2,2%.

Transporte: 2,1%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%.

Comunicación: 2%.

Educación: 1,3%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%.

La comparación muestra que tres divisiones superaron el índice general del 2,2%, mientras que otras registraron aumentos iguales o inferiores a ese nivel. La diferencia más significativa correspondió a Vivienda y servicios, cuyo incremento del 4,2% prácticamente duplicó el promedio nacional.

La inflación núcleo avanzó un 1,5%

Otro de los componentes centrales del informe fue la evolución de la inflación núcleo, un indicador que excluye los precios estacionales y los regulados para observar el comportamiento de los restantes productos y servicios.

Durante octubre, este componente registró una variación del 1,5%, por debajo del índice general del 2,2%. Según los datos difundidos, su evolución estuvo impulsada principalmente por los aumentos en alquileres y restaurantes.

La diferencia entre la inflación núcleo y el nivel general permite distinguir el comportamiento de los precios que no están incluidos en las categorías estacionales y reguladas respecto de aquellos que presentan dinámicas particulares dentro de la medición.

En este caso, mientras el indicador núcleo se ubicó en el 1,5%, los componentes estacionales y regulados mostraron incrementos superiores, contribuyendo a explicar la diferencia con el resultado general de octubre.

Los precios estacionales aumentaron un 5,5%

Los precios estacionales registraron una suba del 5,5% durante octubre, convirtiéndose en uno de los componentes con mayor variación dentro de las categorías analizadas.

Las principales alzas se concentraron en verduras, tubérculos y legumbres, productos que incidieron en el comportamiento de este segmento de la medición.

Este incremento se ubicó considerablemente por encima del 2,2% registrado por el IPC general y también superó la variación de la inflación núcleo. La evolución de estos productos formó parte de los factores observados durante el mes para explicar el resultado del indicador nacional.

Los precios regulados subieron un 2,9%

Por otra parte, los precios regulados presentaron un incremento del 2,9% en octubre. Dentro de este componente, las principales incidencias estuvieron vinculadas con las subas en las tarifas de gas y en los combustibles para vehículos.

El comportamiento de los servicios regulados también se reflejó en el resultado de la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que encabezó las variaciones por categoría con un aumento del 4,2%.

De esta manera, los incrementos relacionados con el gas y los combustibles constituyeron factores relevantes dentro del comportamiento de los precios durante octubre.