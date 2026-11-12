Catamarca debatió el financiamiento productivo y los desafíos de las PyMEs

Con una participación superior a las 200 personas durante sus dos jornadas, el Foro Provincial de Garantías cerró una nueva edición en Catamarca y volvió a posicionarse como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias, la articulación institucional y el fortalecimiento del financiamiento destinado a las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro se realizó el 5 y 6 de noviembre en San Fernando del Valle de Catamarca y fue organizado por el Fondo de Garantía de Catamarca (FOGACAT), junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y FONRED. La convocatoria reunió a representantes del sistema financiero, integrantes de fondos de garantía de distintas provincias, especialistas nacionales y empresarios PyMEs, con el propósito de abordar los principales desafíos vinculados con el acceso al crédito y el desarrollo productivo.

A lo largo de las dos jornadas, la propuesta combinó el análisis de la situación económica con la presentación de herramientas financieras, experiencias institucionales y tendencias que comienzan a tener un papel relevante en la gestión empresarial. La diversidad de participantes permitió reunir distintas perspectivas sobre las condiciones necesarias para acompañar a las empresas y ampliar sus posibilidades de financiamiento.

Bajo el lema "Ideas para transformar", el foro puso en el centro de la agenda la necesidad de fortalecer los mecanismos de garantías y acercar alternativas concretas a las PyMEs, especialmente en un contexto económico que plantea nuevos desafíos para el sector productivo.

El acceso al crédito, uno de los ejes centrales del encuentro

Uno de los temas principales fue el análisis de los obstáculos y desafíos que enfrenta el sistema de garantías para ampliar el acceso al crédito productivo. Durante la primera jornada, representantes de fondos provinciales compartieron sus experiencias sobre el acompañamiento que brindan a las empresas en el actual contexto económico.

El intercambio permitió poner en común diferentes modalidades de trabajo y perspectivas institucionales vinculadas con el respaldo financiero a las unidades productivas. En ese marco, el papel de los fondos de garantía ocupó un lugar destacado dentro de la discusión sobre las herramientas disponibles para facilitar el acceso de las empresas al financiamiento.

La agenda también incorporó la participación de especialistas del mercado de capitales, quienes abordaron nuevas alternativas de financiamiento. La presentación de estas opciones amplió el debate sobre los instrumentos a los que pueden recurrir las empresas para sostener sus actividades, impulsar proyectos y encontrar vías de acceso a recursos destinados al crecimiento productivo.

La primera jornada, de esta manera, estuvo enfocada en las experiencias de los fondos provinciales y en las posibilidades de ampliar las herramientas financieras disponibles. El objetivo general fue compartir conocimientos y analizar cómo fortalecer la capacidad del sistema de garantías para acompañar a las empresas.

Las PyMEs catamarqueñas, protagonistas de la segunda jornada

La segunda jornada estuvo especialmente orientada a las PyMEs de Catamarca, con una programación que reunió análisis económico, herramientas financieras, innovación y nuevas tendencias empresariales.

La propuesta buscó acercar contenidos vinculados con los desafíos actuales de la gestión de las empresas, combinando las perspectivas macroeconómicas con aspectos relacionados con la competitividad, la experiencia de los clientes y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Entre las exposiciones destacadas estuvo la de Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, quien presentó un análisis de la coyuntura económica nacional y sus perspectivas. Su intervención aportó una mirada sobre el escenario económico del país y los elementos que forman parte del contexto en el que deben desenvolverse las empresas.

La agenda también contó con la participación de Cecilia Hugony, especialista en experiencia del cliente y referente de RealCX. Durante su exposición abordó estrategias para mejorar la competitividad empresarial a partir de la relación con los clientes, un aspecto incorporado al debate sobre las nuevas formas de gestión y las herramientas que pueden contribuir al desarrollo de los negocios.

Inteligencia artificial e innovación en la gestión empresarial

La inteligencia artificial también tuvo un espacio dentro del programa del foro. Su incorporación a la agenda respondió al interés por analizar las aplicaciones y oportunidades que estas herramientas pueden representar para el sector productivo.

El abordaje de esta temática se integró a una jornada que puso el foco en la innovación y las nuevas tendencias empresariales. Junto con el análisis económico y las herramientas financieras, la inteligencia artificial permitió ampliar la discusión hacia las transformaciones que atraviesan los procesos de gestión y las posibilidades que pueden abrirse para las empresas.

De esta manera, el encuentro no se limitó a las cuestiones tradicionales del financiamiento, sino que también incorporó contenidos relacionados con la competitividad y la adaptación de las organizaciones a nuevas herramientas y modalidades de trabajo.

FOGACAT celebró su aniversario

La realización del Foro Provincial de Garantías coincidió, además, con un momento significativo para el Fondo de Garantía de Catamarca (FOGACAT), que celebró su aniversario e inauguró su nueva Casa Central.

Ambos acontecimientos se integraron a una edición del encuentro marcada por la participación de instituciones y empresas de distintos ámbitos. La apertura de la nueva sede representó un fortalecimiento de la presencia institucional de FOGACAT y de su capacidad para acompañar al entramado productivo provincial.

La coincidencia entre el foro, el aniversario y la inauguración permitió reunir en una misma agenda el intercambio de experiencias con un acontecimiento importante para la institución organizadora.

En ese contexto, FOGACAT reafirmó su papel dentro del sistema de garantías y su compromiso con el acompañamiento a las empresas de Catamarca, en particular mediante el fortalecimiento de las herramientas que facilitan el acceso al financiamiento.