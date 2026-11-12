En octubre una familia tipo necesitó $1.690.000 para no caer en la pobreza

El incremento de los precios durante octubre volvió a reflejarse con fuerza en el costo de las necesidades esenciales de los hogares argentinos. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 3,5%, una variación que representó el incremento más elevado de los últimos ocho meses.

Como consecuencia de esta suba, una familia tipo necesitó contar con ingresos mensuales de aproximadamente $1.690.000 para cubrir la totalidad de sus necesidades y no quedar por debajo de la línea de pobreza. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese monto son considerados técnicamente pobres, de acuerdo con el criterio establecido a partir de la medición de este indicador.

El resultado de octubre muestra que el costo de los bienes y servicios indispensables para sostener las necesidades de una familia continúa creciendo a un ritmo superior al promedio general de los precios de la economía. La evolución de la CBT se produjo en línea con la aceleración inflacionaria registrada durante el mes, aunque su variación fue considerablemente mayor.

La diferencia también quedó expuesta en el comportamiento de la Canasta Básica Alimentaria, que mide el gasto mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias de un hogar. Este indicador registró un incremento del 3,1% durante octubre, llevando su valor a $761.261,45 para una familia tipo.

De esta manera, los hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de ese monto son considerados indigentes, debido a que no cuentan con recursos suficientes para cubrir el conjunto de necesidades alimentarias contempladas en la medición.

#DatoINDEC Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para superar el umbral de pobreza en octubre de 2026: 3,5% más que el mes previo https://t.co/sA730UMqvU https://t.co/t1x54A6dET — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

La Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $761.261

El comportamiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) constituye otro de los datos centrales del informe, debido a que permite observar cuánto necesita gastar mensualmente una familia para acceder a los alimentos indispensables.

En octubre, el indicador avanzó un 3,1%, superando también el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,2%. La diferencia entre ambos registros refleja que los productos y elementos considerados esenciales para la alimentación familiar experimentaron aumentos superiores al promedio general de los precios.

En términos concretos, una familia tipo necesitó $761.261,45 mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias. Quienes no alcanzaron ese nivel de ingresos quedaron ubicados por debajo de la línea de indigencia.

La evolución de este indicador también adquiere relevancia cuando se observa su trayectoria durante 2026 y en la comparación interanual. Los números oficiales muestran que los alimentos básicos acumularon aumentos superiores a los registrados por la inflación general, ampliando la diferencia entre el costo de la canasta y la evolución promedio del IPC.

Las dos canastas aumentaron más que el IPC durante octubre

Uno de los aspectos más significativos del informe del INDEC es que tanto la Canasta Básica Total como la Alimentaria tuvieron incrementos superiores a la inflación general.

Mientras el IPC registró una suba del 2,2% en octubre, la CBT avanzó un 3,5% y la CBA aumentó un 3,1%. Esta diferencia muestra que el encarecimiento de los componentes necesarios para cubrir las necesidades esenciales de los hogares fue mayor que el promedio de los precios relevados por el organismo estadístico.

La CBT acumuló un aumento del 29,1% en 2026

La evolución de los últimos meses confirma que el incremento de octubre no constituye un fenómeno aislado. Cuando se analiza el acumulado desde diciembre de 2025, la Canasta Básica Total registra una suba del 29,1% en lo que va de 2026.

En diciembre del año pasado, el valor de esta canasta para una familia tipo era de $1.308.713,26. En octubre de 2026, alcanzó aproximadamente los $1.690.000.

La diferencia entre ambos valores representa un incremento de $381.286,74 en apenas diez meses. Este aumento refleja cuánto se encareció el conjunto de bienes y servicios necesarios para que un hogar pueda cubrir sus necesidades básicas durante el período analizado.

La comparación con el Índice de Precios al Consumidor permite dimensionar la magnitud de esa evolución. Mientras la CBT acumuló un incremento del 29,1%, la inflación general registró un avance del 26,3% durante los primeros diez meses del año.

En consecuencia, la Canasta Básica Total aumentó 2,8 puntos porcentuales más que la inflación general en lo que va de 2026. Esta diferencia evidencia que el costo de los elementos que determinan el umbral de pobreza evolucionó por encima del promedio de los precios de la economía.

En doce meses, los alimentos aumentaron un 39,9%

La comparación interanual presenta una diferencia todavía más pronunciada entre la evolución de las canastas básicas y la inflación general.

Al observar los registros de octubre de 2025 frente a octubre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un incremento del 39,9%. Se trata de la mayor variación entre los indicadores analizados y representa una suba considerablemente superior al 33,1% registrado por el IPC durante los últimos doce meses.

La diferencia alcanza los 6,8 puntos porcentuales. Esto significa que los alimentos indispensables contemplados en la canasta aumentaron a un ritmo superior al de la inflación general durante el último año.

El comportamiento de este indicador permite dimensionar la evolución del gasto mínimo que deben afrontar los hogares para cubrir sus necesidades alimentarias. La distancia respecto del IPC muestra que los productos incluidos en la CBA tuvieron una dinámica de aumentos más pronunciada que el promedio de los bienes y servicios considerados en la medición inflacionaria.