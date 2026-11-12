El FMI destacó los avances económicos del Gobierno, pero pidió profundizar las medidas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno argentino que profundice la acumulación de reservas internacionales y fortalezca la resiliencia de la economía para enfrentar los episodios de volatilidad en los mercados financieros. El planteo del organismo pone el foco en la necesidad de sostener los avances alcanzados durante el proceso de estabilización macroeconómica y continuar con la implementación de las políticas acordadas.

En ese sentido, desde el Fondo señalaron que las autoridades argentinas mantienen el compromiso de preservar el equilibrio fiscal, incrementar las reservas internacionales y perfeccionar el marco de política monetaria. Estos objetivos forman parte de los principales lineamientos que el organismo considera necesarios para consolidar la evolución económica del país.

"Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal, a continuar incrementando sus reservas internacionales y perfeccionando el marco de política monetaria", sostuvo la vocera del FMI.

Disciplina fiscal y reservas, los principales logros reconocidos

Desde la perspectiva del organismo internacional, Argentina consiguió avances significativos en el camino hacia la estabilización de sus principales variables macroeconómicas. Entre los aspectos destacados aparece la evolución de las cuentas públicas, que lograron pasar de una situación de déficit a una de superávit, en un contexto de mayor disciplina fiscal.

La vocera del Fondo, Kozack, también hizo referencia al fortalecimiento de la posición externa del país. Según explicó, la acumulación de reservas internacionales consiguió superar los objetivos establecidos dentro del programa, un resultado que fue señalado como uno de los avances relevantes del proceso económico.

"Se han alcanzado logros importantes en materia de disciplina fiscal, logrando pasar de una situación de déficit a una de superávit. Asimismo, la posición externa se ha fortalecido, ya que la acumulación de reservas ha superado los objetivos establecidos en el programa", sostuvo Kozack.

A estos indicadores se suma la trayectoria de los precios. Para el FMI, la inflación continúa en descenso, otro de los elementos que permiten identificar progresos en el proceso de estabilización macroeconómica.

La volatilidad de los mercados y el desafío de fortalecer la resiliencia

Por otra parte, el organismo se refirió al comportamiento reciente de los mercados financieros y recomendó no sobredimensionar los movimientos de corto plazo. La advertencia apunta a poner el análisis económico en una perspectiva más amplia, con especial atención en la evolución de los fundamentos de la economía argentina y en la continuidad de las medidas comprometidas.

En esa línea, desde el Fondo remarcaron que la atención no debe concentrarse exclusivamente en las fluctuaciones coyunturales, sino en la solidez de las variables económicas que vienen mostrando una mejora. Al mismo tiempo, señalaron que los movimientos recientes del mercado refuerzan la necesidad de continuar trabajando sobre la capacidad de respuesta de la economía frente a escenarios de inestabilidad.

"Nuestra atención se centra, más bien, en la solidez de los fundamentos económicos de Argentina —que han venido mejorando— y en la importancia de continuar con la implementación de las políticas acordadas. La volatilidad reciente en los mercados y los movimientos observados ponen de relieve la importancia de seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina", expresó la funcionaria del organismo.