Audiencia pública por la actualización del VAD: propusieron un aumento del 41,42%

Tal como estaba previsto, este martes 29 de Noviembre se concretó la Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador de Catamarca para analizar el pedido de la empresa EC SAPEM de actualizar el Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período Noviembre 2022 – Abril/2023.

La audiencia se concretó de manera bimodal, de forma presencial en el Cine Teatro Catamarca, y virtual para conexiones remotas a través de la plataforma Zoom. Asimismo, la instancia fue transmitida en vivo y en directo por el canal de YouTube del Ente Regulador.

Diez expositores se refirieron no solamente al objeto exclusivo y excluyente de la Audiencia, sino también a diferentes aspectos del servicio de energía eléctrica.

Tanto la consultora Sigla SA, contratada por el Ente Regulador, como la firma Quantum, en representación de la empresa EC SAPEM, presentaron números similares y argumentaron y explicaron la actualización del VAD para el período solicitado, basada en índices oficiales publicados por el INDEC. Se concretó la audiencia pública de actualización del VAD.

En base a sus exposiciones, propusieron una actualización del VAD del 41,42% tomando datos del mes de Septiembre 2022, con un impacto en el bolsillo de los usuarios residenciales de entre 13% y el 18% dependiendo del nivel de consumo establecido en la segmentación tarifaria implementada por el Gobierno Nacional.

En la audiencia también se expresaron la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Josefina Pingitore, Luis María Lobo Vergara, Alfredo Marchioli, Mónica Zalazar, Héctor Hugo Ramirez, y Daniel Humberto Blanes.

Luego, se concretó un espacio en el cual, quienes realizaron una exposición, tuvieron la posibilidad de realizar una ampliación de los contenidos expuestos.

Por último, antes de culminar, hizo uso de la palabra el defensor de los usuarios designado para la Audiencia, Fernando Fernández (integrante del Ente Regulador), quien señaló: “en enero del año que viene ya debería estar el nuevo cuadro tarifario que contiene la revisión quinquenal tarifaria, que consiste en saber si los costos en que está incurriendo la empresa son eficientes, y esos estudios no los tenemos, entonces le pido al Directorio que considere que el ajuste que deberíamos tener en mayo de 2023, se haga según el grado de avance de esos estudios. Es decir, si están los estudios y están avanzados, tratar de ver el ajuste del VAD; si no están o son pobres, que no se realice ningún aumento en mayo. Y también aprovechar esta oportunidad para ver el tema de las mediciones de calidad, ya que hoy es indefendible hablar de un precio que no esté atado a la calidad, y hoy no la sabemos; vamos a tener una tarifa nueva, una estructura nueva y necesitamos saber que esa tarifa y estructura nueva a qué niveles de calidad corresponden”.