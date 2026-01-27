Aumentan las asignaciones familiares: cuánto cobrarán desde febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en las asignaciones familiares que comenzará a regir a partir de febrero de 2026, como parte del esquema de actualizaciones mensuales vinculadas a la inflación. El incremento será del 2,85%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y alcanzará tanto a los montos de las prestaciones como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Fernando Bearzi. Según detalla el texto normativo, el ajuste se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y busca preservar el poder adquisitivo de las prestaciones frente a la evolución de los precios.

Las asignaciones familiares están dirigidas a un amplio universo de beneficiarios, entre los que se incluyen trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de pensiones no contributivas, así como también quienes perciben prestaciones universales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

De acuerdo con uno de los anexos de la resolución, a partir de febrero el monto de la Asignación Universal por Hijo se elevará a $129.096. En el caso de los beneficiarios que residan en los distritos comprendidos dentro de la denominada Zona 1 del país, el importe ascenderá a $167.825. Estos mismos valores se aplicarán también a la Asignación por Embarazo para Protección Social, que mantiene una equiparación con la AUH.

En lo que respecta a las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra, así como jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años, los montos variarán según el ingreso del grupo familiar. A partir del próximo mes, los valores serán los siguientes:

Los grupos familiares con ingresos de hasta $999.482 percibirán $64.554 por hijo.

Aquellos con ingresos de entre $999.482,01 y $1.465.838 cobrarán $43.544.

Para quienes se ubiquen en el rango de $1.465.838,01 a $1.692.360, la asignación será de $26.338.

Finalmente, los grupos con ingresos de entre $1.692.360,01 y $5.292.758 recibirán $13.588 por hijo.

La normativa también ratifica un criterio clave en relación con los topes de ingresos. En ese sentido, la resolución establece que la percepción de un ingreso superior a $2.646.379 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye automáticamente al grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma total de los ingresos no supere el límite máximo previsto en los anexos.

Desde ANSES señalaron que el esquema de actualizaciones mensuales busca dotar de mayor previsibilidad al sistema y garantizar que las prestaciones acompañen, al menos parcialmente, el impacto de la inflación sobre los ingresos de las familias. El nuevo aumento se enmarca en la política de ajustes automáticos definida para el año en curso.

Con esta actualización, millones de beneficiarios verán reflejado el incremento en sus haberes a partir de febrero, en un contexto económico marcado por la necesidad de sostener el poder de compra de los ingresos destinados a la protección social.