PUAM: cuánto se cobra en febrero de 2026 con aumento y bono de ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá en febrero de 2026 un nuevo aumento, como parte del esquema de movilidad mensual por inflación que aplica la ANSES a las prestaciones previsionales. Al incremento del haber se suma el bono de $70.000, que se paga de manera completa a quienes perciben esta pensión, incluidos miles de adultos mayores en Catamarca.

La suba es del 2,85%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, según el mecanismo vigente de actualización automática.

Cuánto se cobra por la PUAM en febrero de 2026

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Con el aumento de febrero, el haber mínimo jubilatorio se fijó en $359.254,35, lo que impacta directamente en esta prestación.

Con estos valores, los montos quedan de la siguiente manera:

Haber PUAM actualizado: $287.403,48

Bono de refuerzo: $70.000

Monto total a cobrar en febrero: $357.403,48

El pago se realiza de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El bono se acredita junto con el haber mensual, en la misma fecha de cobro.

El bono de $70.000: cómo se paga

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente durante 2026 y alcanza a quienes perciben jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y la PUAM. En el caso de esta última, el refuerzo se cobra íntegro, sin ajustes ni prorrateos.

El monto figura discriminado en el recibo de haberes y se deposita en la cuenta habitual del beneficiario.

AUH en febrero de 2026: monto actualizado

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibe en febrero el aumento del 2,85%. Con esta actualización, el monto queda establecido en:

AUH por hijo: $88.069,00

El incremento se acredita de manera automática. Continúa vigente la retención del porcentaje que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

Asignaciones familiares: valores vigentes en febrero

Las asignaciones familiares de ANSES se actualizan con el mismo porcentaje de aumento. Para el primer tramo de ingresos, el monto de la asignación por hijo queda fijado en:

Asignación por hijo (primer tramo): $44.035,00

Los valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar. Además, se actualizan los topes de ingresos que determinan el acceso a cada tramo, los cuales se recalculan junto con cada aumento mensual.