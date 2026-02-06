Se cayó la megafusión entre Rio Tinto y Glencore

La anunciada megafusión entre las mineras Rio Tinto y Glencore no se concretará. Ambas compañías confirmaron el fin de las negociaciones al no lograr un acuerdo sobre los términos de la operación, especialmente en lo referido al control y la distribución de la propiedad.

La fusión hubiese creado la mayor minera cotizante del mundo, con una valuación cercana a los 240 mil millones de dólares. La cancelación impactó de inmediato en los mercados, con fuertes caídas en las acciones, particularmente de Glencore.

Rio Tinto explicó que la operación no garantizaba el valor esperado para sus accionistas, mientras que Glencore ratificó que las diferencias fueron irreconciliables.

En Catamarca, Rio Tinto tiene a su cargo el yacimiento litífero Fénix y el proyecto Sal de Vida. Glencore, en tanto, desarrolla el proyecto MARA en Andalgalá y la reapertura de Alumbrera.