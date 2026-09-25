El dólar oficial volvió a subir y marcó un nuevo récord

El escenario económico actual exhibe una marcada presión sobre el mercado de cambios, donde el dólar minorista se mostró sumamente demandado y cerró su cotización en el precio más alto de la jornada, alcanzando los $1.525,50, lo que representa un nuevo y contundente récord nominal. En sintonía con esta tendencia alcista, la divisa mayorista registró un incremento de seis pesos. Paralelamente, el techo establecido para el régimen de bandas cambiarias culminó la semana cotizando en los 1.912,76 pesos.

Por su parte, el dólar al público avanzó cinco pesos —lo que equivale a un incremento del 0,3%— durante el último viernes, posicionándose en $1.545 para la venta en el Banco Nación, marcando de este modo un flamante máximo nominal. En el circuito informal, el dólar blue se mantuvo estable en los $1.560, quedando a tan solo diez pesos de distancia de su registro récord histórico alcanzado el pasado 28 de julio.

Actividad en el Mercado de Futuros y el Rol del Banco Central

El comportamiento de los operadores también se reflejó con intensidad en el segmento del dólar futuro, ámbito en el cual la divisa operó con alzas generalizadas dentro de un rango comprendido entre el 0,2% y el 0,4%. Este segmento se destacó por registrar un volumen elevado, operando el equivalente a US$ 2.000,2 millones. Dentro de esta plaza, la posición más negociada, correspondiente al cierre del mes corriente, experimentó un repunte de 6,50 pesos (un +0,4%), situándose en 1.531 pesos.

Ante este contexto de alta tensión cambiaria, la atención de los principales actores del mercado financiero se concentra de manera directa en el ritmo de compras del BCRA, el cual ha evidenciado una estabilización en torno a los US$ 10 millones diarios. No obstante, este ritmo promedio de acumulación diaria de divisas muestra una evidente desaceleración si se lo compara con los meses anteriores. A esta compleja dinámica interna se le sumaron, además, factores externos vinculados con la valuación de activos internacionales, entre los cuales sobresale la baja registrada en la cotización del oro.

La Estrategia Financiera del Tesoro ante Vencimientos Críticos

Frente a este panorama de desafíos macroeconómicos y cambiarios, el Ministerio de Economía oficializó formalmente una nueva licitación que contempla un amplio abanico de títulos financieros. El objetivo central de esta maniobra es hacer frente a compromisos y vencimientos por la imponente suma de $8,6 billones previstos para el próximo lunes 28.

Para garantizar el éxito de la operación y brindar previsibilidad, las características de la oferta del Tesoro se estructuran bajo los siguientes lineamientos técnicos:

Plazos de los instrumentos: El Tesoro ofrecerá únicamente instrumentos a corto y mediano plazo.

Límite temporal de los títulos: Todos los vencimientos de los instrumentos ofrecidos serán anteriores a los comicios de 2027.

Variedad de opciones en la oferta: La cartera de instrumentos incluye opciones a tasa fija, alternativas ajustadas por inflación y papeles atados al dólar.