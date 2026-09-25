Desde este sábado, YPF aumentará 1% los precios de la nafta y el gasoil

YPF confirmó que a partir de las cero horas de este sábado aumentará un 1% promedio los precios de la nafta y el gasoil en todo el país. La decisión se produce en un escenario marcado por la evolución del precio internacional del petróleo y por la extensión del conflicto en Medio Oriente, factores que llevaron al barril de Brent, referencia para el mercado argentino, a ubicarse por encima de los US$100.

El incremento anunciado por la compañía de mayoría estatal se ubica por debajo de los ajustes que ya habían aplicado las demás petroleras privadas. En esos casos, las subas en los precios de los combustibles en los surtidores se ubicaron entre 2% y 5%.

YPF, en cambio, había decidido mantenerse expectante durante algunos días antes de definir su movimiento. Finalmente, la empresa comunicó que aplicará un incremento promedio del 1%, dentro del esquema de administración de precios que viene implementando desde abril.

La compañía explicó que la medida se encuentra vinculada con el denominado buffer de precios, un sistema que mantiene vigente frente a la prolongación del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el valor internacional del crudo.

El esquema de "buffer" frente a la volatilidad

Según explicó YPF, el mecanismo de buffer busca evitar que los movimientos internacionales del precio del petróleo se trasladen de manera inmediata y completa a los valores locales de los combustibles. La petrolera señaló que este esquema permite sostener un acuerdo con los consumidores y, al mismo tiempo, acompañar la evolución de la demanda dentro de un entorno de libre mercado.

En el comunicado difundido para informar el nuevo aumento, YPF sostuvo que la actualización responde precisamente a la situación internacional y al impacto que tiene sobre el precio del crudo.

El esquema planteado por la compañía apunta, de esta manera, a administrar los cambios en los precios en lugar de trasladar automáticamente toda la volatilidad internacional al surtidor. El aumento promedio anunciado para este sábado refleja esa estrategia, especialmente al compararlo con los incrementos de entre 2% y 5% que ya habían aplicado otras empresas del sector.

Micropricing: precios según cada mercado

La política comercial de YPF también incorpora el denominado sistema de micropricing, mediante el cual la empresa realiza ajustes específicos de acuerdo con diferentes variables que inciden en cada mercado.

La petrolera anticipó que continuará utilizando este mecanismo para adaptar los valores de los combustibles a las condiciones particulares de cada zona. Entre las variables contempladas se encuentran:

Oferta y demanda.

Competencia.

Franjas horarias.

Corredores.

Zonas geográficas.

El objetivo, de acuerdo con la compañía, es adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red.

La aplicación de este sistema forma parte de la estrategia con la que YPF busca observar de manera permanente el comportamiento del mercado antes de definir modificaciones en los valores de los combustibles.

Horacio Marín: "Esto dejó de ser algo de corto plazo"

El titular de YPF, Horacio Marín, se refirió al escenario durante una entrevista con radio Mitre y explicó que la empresa continuará siguiendo la evolución del petróleo y los márgenes del sector.

"Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo, porque esto dejó de ser algo de corto plazo", señaló. Marín también hizo referencia a las decisiones tomadas por otras compañías y explicó que YPF continuará definiendo sus movimientos en función de la demanda.

"Algunas compañías aumentaron los precios. De cualquier manera, YPF va a ir moviendo en función de la demanda. Vamos a seguir con el proyecto que llamamos 'buffer': Yo te ayudo como me ayudás", afirmó.

El titular de la petrolera volvió a remarcar además la importancia del sistema de micropricing y de la observación de las condiciones del mercado. "Tenemos el proyecto de micropricing, y vamos a ir viendo cómo va la oferta y la demanda. Tenemos que ir viendo cómo se mueve el mercado, que es lo lógico", destacó Marín.

Las declaraciones se inscriben así en una estrategia que combina el seguimiento del precio internacional del crudo con el comportamiento de la demanda y las condiciones específicas de cada mercado.

El consumo de combustibles acumula siete meses de caída

El nuevo incremento de los precios se conoce además en un contexto de retroceso en la venta de combustibles. De acuerdo con los datos consignados, el consumo cayó 2,19% interanual en agosto, mientras que durante ese mes se despacharon 1.389.254 metros cúbicos de nafta y gasoil.

Aunque la comparación interanual mostró una caída, la medición mensual registró una variación positiva: las ventas crecieron 0,57% promedio respecto del período anterior.

El comportamiento acumulado durante 2026 muestra, sin embargo, una tendencia descendente. En lo que va del año, el sector solamente había registrado una mejora durante enero, cuando se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos.

A partir de entonces comenzó una sucesión de retrocesos que se extendió durante siete meses consecutivos. En ese período, las ventas acumularon una disminución del 2,4%.

Así, el aumento que YPF aplicará desde este sábado se produce en un escenario en el que confluyen dos variables centrales para el mercado de combustibles: por un lado, el incremento del precio internacional del petróleo, con el Brent por encima de los US$100; por otro, una demanda que acumula siete meses consecutivos de caída.