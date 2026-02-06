Ayuda Escolar ANSES 2026: quiénes la cobran, cuánto es y por qué febrero es clave también en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el monto y las condiciones de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar al comienzo del año lectivo. Si bien el cobro está previsto para marzo, febrero es un mes decisivo, ya que es cuando debe presentarse la documentación obligatoria para acceder al pago sin retrasos.

Desde el organismo remarcaron que el beneficio no se acredita de manera automática y que solo quienes completen correctamente el trámite podrán cobrarlo en tiempo y forma, una advertencia relevante para hogares de Catamarca, donde la ayuda representa un alivio frente a los gastos educativos.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar 2026

Según informó ANSES, el monto confirmado de la Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual, que se percibe una sola vez por niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos establecidos.

El valor es igual en todo el país, sin diferencias por provincia o región, y se deposita en la misma cuenta bancaria en la que el titular cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las asignaciones familiares correspondientes.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en 2026

El pago está previsto para marzo de 2026, junto con el calendario habitual de la AUH y las asignaciones familiares.

No obstante, ANSES aclaró que para cobrar sin demoras es indispensable que el Certificado Escolar esté presentado y validado durante febrero. En caso de realizar el trámite fuera de término, la acreditación puede demorarse entre 60 y 90 días, dependiendo de la fecha de presentación.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

El beneficio está destinado a titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Alcanza a:

Niños, niñas y adolescentes de 45 días a 18 años que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios educativos reconocidos.

En todos los casos, la escolaridad debe estar acreditada ante ANSES.

Requisitos para acceder al beneficio

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio cumplir con dos condiciones centrales:

Que el hijo o hija asista regularmente a una institución educativa reconocida.

a una institución educativa reconocida. Presentar todos los años el Certificado Escolar, incluso si el beneficio ya se cobró en ciclos lectivos anteriores.

el Certificado Escolar, incluso si el beneficio ya se cobró en ciclos lectivos anteriores. Sin este trámite, el pago no se habilita, aun cuando se cumplan los demás requisitos.

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar en Mi ANSES

La presentación del Certificado Escolar se realiza de manera online a través de Mi ANSES. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección "Hijos" y seleccionar "Presentar Certificado Escolar".

Generar el formulario correspondiente a cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para su firma.

Volver a Mi ANSES y subir una foto del certificado firmado.

Una vez validado el trámite, el sistema habilita automáticamente el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026.