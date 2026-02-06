En medio de la polémica por el INDEC, el Gobierno afirmó que la pobreza cayó más de 11 puntos

Luego de la controversia desatada por la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Gobierno nacional aseguró que la pobreza se redujo al 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales. El dato fue presentado en un contexto de fuerte discusión sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y la decisión de postergar la implementación del nuevo índice de inflación.

La información fue difundida por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y surge de una estimación elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Desde la cartera nacional sostuvieron que la baja de la pobreza se explica por las "políticas económicas implementadas por el Gobierno", que habrían favorecido la desaceleración inflacionaria y la estabilización de la macroeconomía, acompañadas por acciones focalizadas en los sectores más vulnerables.

Según ese cálculo oficial, la pobreza pasó del 38,3% en el tercer trimestre de 2024 al 26,9% en igual período de 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 6,0%, con una reducción interanual de 3,2 puntos porcentuales.

"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, cuando alcanzó el 54,8%", afirmó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

No obstante, el anuncio oficial contrasta con la percepción de amplios sectores de la sociedad, especialmente en el interior del país y en provincias como Catamarca, donde el aumento sostenido de los costos de servicios básicos como electricidad y agua, junto con otros gastos esenciales, refuerza la sensación de que el poder adquisitivo continúa deteriorándose, aun cuando los indicadores macroeconómicos muestren una mejora.

Cabe recordar que la medición oficial de pobreza del INDEC se publica de manera semestral. El último dato difundido por el organismo arrojó un 31,6% en el primer semestre de 2025, y el próximo informe se conocerá en marzo de 2026, correspondiente al segundo semestre del año pasado.

El nuevo cálculo fue dado a conocer en medio de la polémica salida de Marco Lavagna del INDEC, episodio que reavivó cuestionamientos sobre presuntas presiones del Gobierno para frenar el cambio metodológico del Índice de Precios al Consumidor. El nuevo esquema, que iba a comenzar a aplicarse en febrero, fue postergado, según confirmó el ministro de Economía Luis Caputo, "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".